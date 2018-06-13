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Ramazan Bayramı öncesi dev uygulama! "Türkiye Huzur Arife Uygulaması" 81 ilde aynı anda başladı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 20:14 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde Ramazan Bayramı öncesinde 10 bin 922 polisin katılımıyla "Türkiye Huzur Arife Uygulaması" yapılıyor.

Ramazan Bayramı öncesi dev uygulama! "Türkiye Huzur Arife Uygulaması" 81 ilde aynı anda başladı!

Alınan bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda vatandaşların Ramazan Bayramı öncesinde güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri, alışverişlerini yapabilmeleri ve bayramlarını huzur içerisinde geçirebilmeleri amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak "Türkiye Huzur Arife Uygulaması" gerçekleştiriliyor.

10 BİN 922 PERSONEL KATILIYOR

Uygulamaya, 81 il emniyet müdürlüğündeki farklı birimlerden 2 bin 822 ekipte görevli 10 bin 922 personel katılıyor.

Denetimlere ayrıca 2 deniz ve 2 hava aracı ile 40 dedektör köpek de katılıyor.

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BİN 209 UYGULAMA NOKTASINDA KONTROL

Beş kişiden oluşan ve risk analizi yapabilen ekiplerce, deniz ve hava limanları ile otobüs terminalleri ve tren istasyonlarından oluşan bin 209 uygulama noktasında kontroller yapılıyor.

Uygulama, suç işleme amacındaki kişilerin caydırılması ve aranan şüpheliler ile araçların yakalanması amacını da taşıyor.

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Türkiye Huzur Arife Uygulaması Ramazan Bayramı polis denetleme

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