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Ramazan Bayramı sonrası İstanbul'a dönüş yoğunluğu sürüyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 17:45 | Son Güncelleme

Ramazan Bayramı'nı farklı yerlerde geçirenlerin İstanbul’a dönüşleri başladı. Bu kapsamda en önemli deniz geçiş noktalarından birisi durumundaki Yalova’nın Topçular Feribot İskelesi'nde de yoğunluk yaşanıyor.

Ramazan Bayramı sonrası İstanbul'a dönüş yoğunluğu sürüyor!

Ramazan Bayramı tatilini tamamlayan İstanbullu ve Trakyalı tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor. İDO’ya ait Topçular-Eskihisar Arabalı Vapur Hattı’nda yapılan takviyelerle toplam 19 gemi durmaksızın sefer yapıyor.

19 GEMİ DURMAKSIZIN ÇALIŞIYOR

Ramazan Bayramı tatilinden dönüş için yola çıkan İstanbullu ve Trakyalı tatilciler, Yalova’da deniz ulaşımında kullandıkları İDO’ya ait Topçular-Eskihisar Arabalı Vapuru Hattı’nda yer yer yoğunluk oluşturuyor. Araç istif alanı dolan Yalova’daki Topçular İskelesi’nde Sirkeci-Harem Hattı’ndan yapılan takviyelerle toplam 19 gemi durmaksızın çalışıyor.

55 BİN ARAÇ GEÇTİ

İDO yetkilileri yaptıkları açıklamada, 19 geminin durmaksızın çalıştığını, gemilerin Yalova’dan Kocaeli’ne dolu gittiğini, Kocaeli’nden ise Yalova’ya bekleme yapmaksızın boş geldiğini bildirdi. Yapılan açıklamada ayrıca, Ramazan Bayramı’nın son günü olan bugün akşam saatlerine kadar 8 bin aracın geçiş yaptığı, toplamda bu hattı kullanan araç sayısının ise 55 bine ulaştığı bildirildi.

Öte yandan, karayolunda da hem Yalova Emniyet Müdürlüğü, hem de Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri gerekli tedbirleri aldı. Bölge Trafik ekiplerinin de görev aldığı karayolunda akıcı bir yoğunluğun olduğu gözlemlendi. (DHA)

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Ramazan Bayramı istanbul Yalova Topçular Feribot İskelesi

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