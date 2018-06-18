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Ramazan Bayramı tatilinin acı bilançosu: 67 ölü, 341 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 02:01 | Son Güncelleme

Ramazan Bayramı tatilinde yapılan tüm uyarılar ve alınan bütün önlemlere karşın trafik kazalarının önüne geçilemedi. Arife günü olan Perşembe gününden bayramın son günü olan Pazar günü saat 23.30’a kadar yurt genelinde 84 kaza meydana geldi. Yaşanan kazalarda 67 kişi hayatını hayatını kaybederken 341 kişi de yaralandı.

Arife günü olan 14 Haziran Perşembe günü Gaziantep, Manisa, Balıkesir ve Niğde'de ikişer, Antalya, Adıyaman, Elazığ, Denizli, Kütahya, Burdur, İzmir, Ankara, Kocaeli, Yalova, Kırıkkale, Adana, Ordu ve Kahramanmaraş’ta birer olmak üzere toplam 23 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 22 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi yaralandı.

Ramazan Bayramı’nın birinci gününde 21 kaza meydana geldi. İstanbul’da 3, Adana ve Çorum’da 2’şer, Karaman, Erzincan, Burdur, Denizli, Diyarbakır, Kocaeli, Muş, Edirne, Manisa, Gümüşhane, Balıkesir, Sakarya, Karabük ve Nevşehir’de meydana gelen kazalarda, 8 kişi öldü, 77 kişi de yaralandı.

Bayramın 2’nci günü Denizli, Gaziantep, Konya ve Tekirdağ’da ikişer, Aydın, Bolu, Kütahya, Malatya, Muğla, Sakarya, Sivas, Uşak, Yozgat, Eskişehir, İstanbul, Şırnak, Ankara, Elazığ, Siirt, Karabük ve Kastamonu’da meydana gelen toplam 25 kazada, 25 kişi öldü, 112 kişi de yaralandı.

Bayramın son günü olan Pazar günü saat 23.30’a kadar 16 kaza meydana geldi. İzmir’de iki, Konya, Samsun, Kütahya, Bolu, Ankara, Elazığ, Antalya, Şanlıurfa, Bursa, Kayseri ve Karaman’da meydana gelen bu kazalarda 12 kişi öldü, 82 kişi de yaralandı.

Böylece Ramazan Bayramı tatili boyunca Arife gününden bu gece yarısına kadar 84 kazada 67 kişi yaşamını yitirdi, 341 kişi de yaralandı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı trafik kazaları acı bilanço

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