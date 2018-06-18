Ramazan Bayramı tatilinin acı bilançosu: 67 ölü, 341 yaralı

Arife günü olan 14 Haziran Perşembe günü Gaziantep, Manisa, Balıkesir ve Niğde'de ikişer, Antalya, Adıyaman, Elazığ, Denizli, Kütahya, Burdur, İzmir, Ankara, Kocaeli, Yalova, Kırıkkale, Adana, Ordu ve Kahramanmaraş’ta birer olmak üzere toplam 23 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 22 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi yaralandı.
Ramazan Bayramı’nın birinci gününde 21 kaza meydana geldi. İstanbul’da 3, Adana ve Çorum’da 2’şer, Karaman, Erzincan, Burdur, Denizli, Diyarbakır, Kocaeli, Muş, Edirne, Manisa, Gümüşhane, Balıkesir, Sakarya, Karabük ve Nevşehir’de meydana gelen kazalarda, 8 kişi öldü, 77 kişi de yaralandı.
Bayramın 2’nci günü Denizli, Gaziantep, Konya ve Tekirdağ’da ikişer, Aydın, Bolu, Kütahya, Malatya, Muğla, Sakarya, Sivas, Uşak, Yozgat, Eskişehir, İstanbul, Şırnak, Ankara, Elazığ, Siirt, Karabük ve Kastamonu’da meydana gelen toplam 25 kazada, 25 kişi öldü, 112 kişi de yaralandı.
Bayramın son günü olan Pazar günü saat 23.30’a kadar 16 kaza meydana geldi. İzmir’de iki, Konya, Samsun, Kütahya, Bolu, Ankara, Elazığ, Antalya, Şanlıurfa, Bursa, Kayseri ve Karaman’da meydana gelen bu kazalarda 12 kişi öldü, 82 kişi de yaralandı.
Böylece Ramazan Bayramı tatili boyunca Arife gününden bu gece yarısına kadar 84 kazada 67 kişi yaşamını yitirdi, 341 kişi de yaralandı.
(DHA)
AK Parti'nin İstanbul mitingine kaç kişi katıldı?
24 Haziran seçimine günler kala Saadet Partisi'nde deprem! Şırnak Milletvekili Adayı Zeki Begiş istifa etti!
Bit pazarından kulak temizleme çubuğu aldı! Kutudan çıkanları görünce ne yapacağını şaşırdı!
Instagram hikayelerinde ekran görüntüsü alınca bildirim gidiyor mu? Müjdeli haber geldi
Şanlıurfa'da bayram ziyaretinden dönen aile 14 yaşındaki kızlarını tavanda asılı buldu
İsrail'den Suriye konusunda yeni açıklama: İran'ı vuracağız
Samsun'da hastanede şoke eden görüntü! Doktorun yüzüne tekme attı
CHP'li Özel: Ezan tam 50 dakika geç okutuluyor, Erdoğan'ın rekoru bu
Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!
Okuyucu Yorumları 0 yorum