Ramazan bayramı ve kurban bayramı ne zaman? Kaç gün tatil olacak?

Ramazan bayramına az bir süre kaldı. Pek çok kişi bayram programlarını yaptı bile. Yine de henüz hazırlanmayanlar Ramazan bayramı ne zaman merak edip aratabiliyorlar ki bu vesile ile Kurban bayramı ne zaman diye de merak ediliyor. İşte 2018'in dini bayramları ve günleri takvimine göre Ramazan bayramı ile Kurban bayramı ne zaman kutlanacak sorusunun yanı ile bayramların hangi günlere denk geldiği yani kaç gün tatil oldukları ile ilgili detaylar...

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? KAÇ GÜN TATİL VAR?

Bu sene Ramazan Bayramı, çalışanları sevindirecek kadar uzun bir tatil vadetmiyor. Geçen sene de olduğu gibi Ramazan Bayramı hafta sonuna denk geliyor. 2018 Ramazan Bayramı 15 Haziran Cuma, 16 Haziran Cumartesi ve 17 Haziran Pazar günlerine denk geliyor. Hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle en fazla 3 günlük bir tatil olacak.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Hem dini boyutundan ötürü, hem de tatil olması dolayısı ile Kurban Bayramı büyük bir heyecanla bekleniyor. Vatandaşlar bu süreçte, "Kurban Bayramı ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. Kurban bayramı öncesinde çalışanlar özellikle, Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak merak ediyorlar. 2018 yılında Kurban Bayramı arefesi 20 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor. Ardından 21 Ağustos ise Kurban Bayramı'nın ilk günü olacak. Bu durumda arefenin yarım gün olması ve iki tatil arasında kalması ile 2018 Kurban Bayramı'nın 9 gün olması büyük ihtimal. İşte Kurban Bayramı tarihi...