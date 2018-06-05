HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"Ramazan bize çok güzel bir atmosfer sunuyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 08:37 | Son Güncelleme

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz: - "Ramazan iklimi; kardeşliğin, sevginin, dostluğun coşup taştığı bir mevsim. İftar ve sahur sofralarıyla Kur'an ziyafetleriyle dostluk buluşmalarıyla bize çok güzel bir atmosfer sunuyor"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, "Ramazan iklimi; kardeşliğin, sevginin, dostluğun coşup taştığı bir mevsim. İftar ve sahur sofralarıyla Kur'an ziyafetleriyle dostluk buluşmalarıyla bize çok güzel bir atmosfer sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Müftülükten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın ve Aile Gençlik Merkezi (KAGEM) İstanbul Şubesi'nce Beşiktaş Sinan Paşa Camisi'nde düzenlenen iftar programına, İl Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Beşiktaş Müftüsü Hızır Hilmi Yılmaz, TDV KAGEM İstanbul Şube Başkanı Ayşenur Kapusuz ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan Yılmaz, ramazanın manevi atmosferine değinerek, şunları kaydetti:

"Ramazan iklimi; kardeşliğin, sevginin, dostluğun coşup taştığı bir mevsim. İftar ve sahur sofralarıyla Kur'an ziyafetleriyle dostluk buluşmalarıyla bize çok güzel bir atmosfer sunuyor. İstanbul'un güzelliklerini ve tarihi değerlerini ramazan ikliminde ve iftar sofrasında başka türlü yaşıyor ve hissediyoruz. Çoğu zaman önünden geçtiğimiz ama farketmediğimiz bu güzellikleri şu anda iftar sofrasında zaman tünelinde geriye giderek daha iyi algılıyoruz. Birlikteliğimiz ve beraberliğimiz bu güzellikleri daha iyi yaşamamıza ve daha iyi solumamıza, birbirimizin farkında olmaya vesile oluyor."

Yılmaz, ramazanın güzelliklerinden birinin de iftar sofralarında çok farklı kesimlerden, farklı yaşlardan, sosyal çevrelerden gelen insanların bir arada bulunması olduğunu belirterek, "KAGEM'in düzenlediği bu iftar sofrasında böyle bir güzelliği birlikte yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

PARTNERİnsanlığınızdan utandıran fotoğraflarİnsanlığınızdan utandıran fotoğraflar
Cemil Barlas'tan canlı yayında şok iddia: Erdoğan'ın diplomasını yok etmişler!Cemil Barlas'tan canlı yayında şok iddia: Erdoğan'ın diplomasını yok etmişler!
Yasak aşk yaşayan kocaya, eşi ve oğlundan büyük şok!Yasak aşk yaşayan kocaya, eşi ve oğlundan büyük şok!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Müftü Yılmaz Ramazan

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'de MHP krizi!

AK Parti'de MHP krizi!

Ali Koç, Volkan Demirel'e jübile teklif edecek!

Ali Koç, Volkan Demirel'e jübile teklif edecek!

Atila Kaya: Erdoğan ikinci tura kalırsa kesin kaybedecek

Atila Kaya: Erdoğan ikinci tura kalırsa kesin kaybedecek

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

Survivor yarışmacıları korkuyla uyandı!

Survivor yarışmacıları korkuyla uyandı!

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Didem'in korkunç sonu!

Didem'in korkunç sonu!

Alaattin Çakıcı'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup: Beni sevmiyorsunuz, ben de sizi sevmiyorum

Alaattin Çakıcı'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup: Beni sevmiyorsunuz, ben de sizi sevmiyorum

Nevşehir'de Uzman Çavuş, kendisinden boşanmak isteyen eşini vurarak öldürdü

Nevşehir'de Uzman Çavuş, kendisinden boşanmak isteyen eşini vurarak öldürdü

Günlük burç yorumları: 5 Haziran Salı İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 5 Haziran Salı İrem Su'dan burç yorumları

Cemil Barlas'tan canlı yayında şok iddia: Erdoğan'ın diplomasını yok etmişler!

Cemil Barlas'tan canlı yayında şok iddia: Erdoğan'ın diplomasını yok etmişler!

Yasak aşk yaşayan kocaya, eşi ve oğlundan büyük şok!

Yasak aşk yaşayan kocaya, eşi ve oğlundan büyük şok!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.