"Ramazan bize çok güzel bir atmosfer sunuyor"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, "Ramazan iklimi; kardeşliğin, sevginin, dostluğun coşup taştığı bir mevsim. İftar ve sahur sofralarıyla Kur'an ziyafetleriyle dostluk buluşmalarıyla bize çok güzel bir atmosfer sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.
Müftülükten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın ve Aile Gençlik Merkezi (KAGEM) İstanbul Şubesi'nce Beşiktaş Sinan Paşa Camisi'nde düzenlenen iftar programına, İl Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Beşiktaş Müftüsü Hızır Hilmi Yılmaz, TDV KAGEM İstanbul Şube Başkanı Ayşenur Kapusuz ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Programda konuşan Yılmaz, ramazanın manevi atmosferine değinerek, şunları kaydetti:
"Ramazan iklimi; kardeşliğin, sevginin, dostluğun coşup taştığı bir mevsim. İftar ve sahur sofralarıyla Kur'an ziyafetleriyle dostluk buluşmalarıyla bize çok güzel bir atmosfer sunuyor. İstanbul'un güzelliklerini ve tarihi değerlerini ramazan ikliminde ve iftar sofrasında başka türlü yaşıyor ve hissediyoruz. Çoğu zaman önünden geçtiğimiz ama farketmediğimiz bu güzellikleri şu anda iftar sofrasında zaman tünelinde geriye giderek daha iyi algılıyoruz. Birlikteliğimiz ve beraberliğimiz bu güzellikleri daha iyi yaşamamıza ve daha iyi solumamıza, birbirimizin farkında olmaya vesile oluyor."
Yılmaz, ramazanın güzelliklerinden birinin de iftar sofralarında çok farklı kesimlerden, farklı yaşlardan, sosyal çevrelerden gelen insanların bir arada bulunması olduğunu belirterek, "KAGEM'in düzenlediği bu iftar sofrasında böyle bir güzelliği birlikte yaşıyoruz." ifadesini kullandı.
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