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Ramazan davulcularının mesaisi başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 01:36 | Son Güncelleme

Sarıkamış ilçesinde 4 ramazan davulcusu vatandaşları ilk sahura uyandırarak "işbaşı" yaptı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ramazan davulcuları iş başı yaparak vatandaşları ilk sahura kaldırdı.

Ramazan ayı boyunca 4 davulcu 9 mahallede vatandaşları davul eşliğinde sahura uyandıracak.

TOKİ Konutları bölgesinden ramazan mesaisini başlatan davulcular, vatandaşları sahura kaldırmak için davullarına vurarak yollara düştü.

Davulcu Caner Atagün (35), AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu geleneği sürdürmek için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Atagün, 9 yaşından bu yana davulculuk yaptığını, ayrıca başka enstrümanlar çaldığını belirterek, "Her yıl olduğu gibi geleneksel ramazan davulumuzla vatandaşlarımızı sahura kaldırmaya çalışıyoruz. Bundan hoşnut olan, olmayanlar da var." dedi.

Genç davulcu Azat Kaya da meraktan dolayı 5 yaşından beri davulculukla ilgilendiğini aktardı.

Çocukluğunda Caner Atagün'den ritim dersleri alarak mesleği öğrendiğini anlatan Kaya, "Şimdi de hocamla beraber bir ay boyunca sahur davulu çalmaya çalışacağız." ifadesini kullandı.

Vatandaşlardan Dilan Kaya ise ramazanda davul sesi ile sahura kalkmanın ve bu geleneğin devam etmesinin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Kars Ramazan Sarıkamış

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