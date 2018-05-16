Ramazan davulcularının mesaisi başladı

KIRKLARELİ (AA) - Ramazan ayında sahur vaktinin geleneksel habercileri davulcular ilk mesaileri için sokaklara çıktı.

"On bir ayın sultanı"nın gelmesiyle davulcular bayrama kadar sahur mesailerini sürdürürecek.

Özellikle çalar saat ya da alarm özellikli telefonların olmadığı dönemlerde sahur yapmak için fazlasıyla ihtiyaç duyulan davulcular, şimdilerde pek çok teknolojik alet olmasına rağmen geleneği geleceğe taşımak adına özenle işlerini yerine getirmeye çalışıyor.

Manilerle, değişik ritimlerle halkı sahura kaldıran davulculardan Yılmaz Demirören'in mesaisine AA ekibi tanıklık etti.

Sahurda davul ve mani seslerini duyan birçok vatandaş ise evlerinin balkonlarına çıkarak davulcuları selamladı.

Demirören, 20 yıldır olduğu gibi bu yıl da ramazan ayının heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Yaklaşık bir hafta önce maniler ezberleyip ramazana en iyi şekilde hazırlandıklarını, şimdi ise sokaklara çıktıklarını anlatan Demirören, bu mübarek ayın ilk gecesinde vatandaşları uyandırmak için çaba harcadığını dile getirdi.

Demirören, dedesinden öğrendiği mesleğinin zorlukları olduğunu ve bunu 20 yıldır sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

Ramazan davulcusu Seçkin Ihnalı da ilk sahurda heyecanlı olduklarını ifade ederek, ramazanın hayırlara vesile olmasını diledi.