Ramazan ekmeğini imece usulü hazırlıyorlar

Eser AYDIN/ MUŞ, (DHA)- MUŞ'un Soğucak köyünde yaşayan kadınlar, ramazan ayı için imece usulü tandır ekmeği pişiriyor. Merkeze bağlı Soğucak köyünde kadınlar, ramazanda sıcak tandır başında ekmek pişirmenin zor olması nedeniyle el birliğiyle tandır ekmeklerini hazırladı. İmece usulü ekmek pişirmenin kolay olduğunu söyleyen kadınlar, damak alışkanlığı nedeniyle herkesin tandır ekmeğini tercih ettiğini belirtti. Tandır ekmeğinin daha sağlıklı olduğunu ifade eden kadınlar, ramazan gelmeden her evin ekmeğini pişirdiklerini söyledi. Pişirlen ekmekleri bayatlamaması için buzdolabında muhafaza ettiklerini anlatan Fikriye Polat, "Ramazan ayında alev topuna dönen tandırda ekmek pişirmek çok zor. Bu nedenle köydeki kadınlar bir araya gelip her gün bir kişinin ramazan ayı boyunca tüketeceği ekmeği hazır hale getiriyoruz" diye konuştu.

