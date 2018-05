Ramazan fırsatçılarına göz açtırılmayacak

- "Kırsalda kalkınma olmadan, şehirlerde kalkınma olamaz"

Bakan Fakıbaba, gıda, tarım, hayvancılığın her geçen gün daha mükemmel, daha tecrübeli ellerde yapılan meslekler haline geleceğine işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kırsalda kalkınma olmadan, şehirlerde kalkınma olamaz ve Türkiye kalkınamaz. Kırsaldaki insanlar bacılarımız, analarımız şunu diyecekler: Ya ben burada o kadar mutluyum ki kocama hadi kalk buradan gidelim demeyeceğim. Köyün çok güzel yerleşim planları olacak, sosyal alanlar olacak. Gençlerimiz orada çok mutlu bir şekilde gençliğini yaşayacaklar. Okulları olacak, imalathaneleri olacak. Kadın destek merkezleri, gençlik destek merkezileri olacak. Bunlar hayal değil. Biz neler başarmadık, neler yapmadık. Bunları da Allah'ın izniyle başaracağımıza inanıyorum. Annelere Allah öyle güzel özellikler vermiş ki biz erkeklerden daha başarılılar, bunu kabul etmemiz lazım. Onun için elimizden geldiği kadar her türlü desteği kadın üreticilerimize ve çiftçilerimize vereceğiz. Ben başarıyı çok seviyorum. Başarılı olmayı çok seviyorum. Başarılı olmak isteyen herkes, her birim, her kuruluş, her enstitü, her bakanlık ne kadar daha fazla kadın istihdam ederse eminim ki o ünite, o bakanlık çok daha başarılı olur."