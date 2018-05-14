Ramazan İmsakiyesi 2018: Sahura kaç kalkılacak, ilk oruç kaçta açılacak?

Mübarek Ramazan ayının başlamasına çok az bir süre kaldı. Yarın yani 15 Mayıs akşamı ilk teravih namazı kılınacak. Takip eden sabaha karşı da sahur yapılacak ve ilk oruç gününe hazırlanılmış olacak. Peki ilk sahur, imsak ve oruç saat kaçta olacak. İnsanlar bulundukları ilde saat kaçta sahura kalkacaklar, ilk orucu saat kaçta açacaklar? İLK SAHUR VE ORUÇ SAAT KAÇTA? Bulunduğunuz ilde sahur, iftar ve imsak vakitlerini aşağıdaki bağlantı ile ulaşabileceğiniz Mynet Ramazan sayfasındaki 2018 Ramazan İmsakiyesi çizelgesinden öğrenebilirsiniz. Sayfanın sağ tarafından bulunan menüden bulunduğunuz ili seçebilirsiniz. TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR? Teravih, sünnet-i müekkededir. Kadın ve erkek için orucun değil rama­zan ayının sünnetidir. Teheccüt namazı 12 rekatı geçmediği halde, teravih namazı yirmi rekattır. Yatsı namazı kılındıktan sonra ve vitirden Önce kılınır. Teravihin cemaatle kılınması kifâî sünnettir. Teravih on selâm ile kılınır ve beş tervîha (dinlenme) yapılır. Yani her iki rekatta bir selâm verilip, her dört rekatta bir istirahat edilir. Besinci tervîhadan sonra yine cemaatle vitir namazı kılınır.

İki Rek'atta Bir Selâm Verilerek Teravihin Cemaatle Kılınışı: Yatsı namazının farzı ve son sünneti kılındıktan sonra teravih namazına başlanır. Namaz kıldıracak imam: "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, bana uyanlara imam oldum" diye niyet ederek iftitah tekbirini alıp ellerini bağlar.İmam'ın arkasında kılan cemaat da "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, uydum imama" diyerek niyet eder ve imamın tekbirinden sonra "Allahü Ekber" diyerek tekbir alır ve ellerini bağlar. Bundan sonra imam ve cemaat gizlice "Sübhâneke duası" okur. Sübhaneke'nin okunması bitince (cemaat ayakta başka bir şey okumaz), imam gizlice Eûzü-Besmele, açıktan Fatiha ve bir sûre okur. Cemaatle birlikte rükû ve secdeleri yaptıktan sonra ikinci rek'ata kalkılır. Burada yine imam gizlice Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sûre okuyup cemaatle birlikte rükû ve secdeleri yaparak oturulur. Bu oturuşta imam ve cemaat "Ettehiyyatü, Allâhümme salli, Allâhümme bârik ile Rabbenâ " dualarını okuyarak selâm verirler. Böylece iki rek'at kılınmış olur. Ayağa kalkılarak tarif ettiğimiz şekilde ikişer rek'at kılınmaya devam edilerek yirmi rek'at tamamlanır. Bundan sonra üç rek'atlı vitir namazı da cemaatle kılınır.