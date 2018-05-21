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Ramazan klasiği 'kerebiç' iftar sofralarında

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 12:15 | Son Güncelleme

MERSİN'e özgü ve Ramazan ayının vazgeçilmezi olan kerebiç tatlısı, iftar sofralarındaki yerini aldı.

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA) - MERSİN'e özgü ve Ramazan ayının vazgeçilmezi olan kerebiç tatlısı, iftar sofralarındaki yerini aldı. Tamamen doğal ve çok hafif bir tatlı olmasıyla geniş kitleler tarafından tüketilen ve özel kaymağı ile damak tadına düşkün olanların sofrasını süsleyen tatlının satışları, ramazan ayının gelmesiyle birlikte artış gösterdi. Özellikle Çukurova bölgesinde tanınan, lezzeti ile de ünü ülke geneline yayılan kerebiç, yeniden revaçta. Çöven kökünün kaynatılarak doğal yolla elde edilen köpüğü ile dikkat çeken tatlının yapılışını anlatan Kerebiççi Oğuz'un sahiplerinden Onur Yağcı, ''Kerebiç irmikten yapılar bir tatlı. Ramazan ile bütünleşmiş durumda. İrmiğin hamur kıvamına getirip, içerisinin içli köfte gibi açılıp ceviz yada Antep fıstığı yerleştirilmesiyle oluyor. Dışında da kremşantiye benzer bir kaymağımız var. Bu kaymakta kesinlikle süt, yoğurt, yumurta ve yağ yok. Çöven bitkisinin kaynatılıp suyunun alınması, mikserde çırpılıp üzerine kaynamış şeker ilave edilerek hazırlanması ile ortaya çıkan bir kaymak'' dedi. Kerebiçi, 'İrmiğin odun ateşiyle buluşmasından ortaya çıkan bir lezzet' olarak tanımlayan Yağcı, "Çok hafif bir tatlıdır. Şeker hastaları da tüketebilir. İstanbul'un güllacı gibi bu da ramazan ile bütünleşen bir tatlı. En çok ramazan ayında tüketiliyor. Normalde 50 kilo satıyorsak ramazan ayında bu 200 kiloya çıkıyor. El emeği bir tatlı bu. Makine ile yapılmıyor. 20 kadın, el emeği olarak üretiyor bu tatlıyı. Hem geleneği sürdürüyor hem de kadınlara istihdam sunuyoruz" diye konuştu. Kerebiçin kilosu 46 lira, porsiyonu ise 9 liradan satılıyor.

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