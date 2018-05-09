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Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün?

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 11:38 | Son Güncelleme

Mübarek Ramazan ayı yaklaşıyor ve evlerde Ramazan alışverişte yavaş yavaş başlıyor. İslam alemi Ramazan ayında oruç tutacak, iftar açacak ve sahura kalkacak. Ramazan, oruç ibadet ve teffekkür ile geçecek. Peki Ramazan ayı ne zaman başlıyor. İlk oruç gününe ne kadar kaldı?

Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün?

2018 yılının Mübarek Ramazan ayı için kısa bir süre kaldı. Ramazan'da oruç tutacaklar ilk sahuru bekliyorlar. Peki Ramazan'ın ilk günü miladi takvime göre hangi güne denk geliyor. Yani ilk sahura ne zaman kalkılacak ve ilk oruç hangi gün tutulacak?

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hicri takvim ile miladi takvim arasındaki hesaplama farkından dolayı her yıl 10 kadar kayan Ramazan ayı 2018 yılında 15 Mayıs Salı gecesi başlanacak. Yani ilk teravih namazı Salı gecesi yatsı namazından sonra kılınacak. 16 Mayıs Çarşamba sabaha karşı ilk sahura kalkılacak ve Ramazan'ın ilk günü oruç tutulacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN ve KAÇ GÜN TATİL?

Peki 16 Mayıs Salı günü başlayacak olan Ramazan ayı ne zaman bitecek yani Ramazan bayramı ne zaman başlayacak? Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor ki kaç gün tatil yapılabilecek?

Diyanet'in 2018 dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı 15 Haziran Cuma, 16 Haziran Cumartesi ve 17 Haziran Pazar günlerine denk geliyor. 3 günlük bayramın 2 gününün bu sene haftasonuna denk gelmesi doğal olarak çalışanları üzdü.

BU SENE KAÇ SAAT ORUL TUTULACAK?

Son yıllarda yaz aylarında olmasıyla uzun süren Ramazan günleri oruç tutanları zorluyor. Bu sene Mayıs ayının ikinci ve Haziran ayının ilk ayında oruç tutulacak. Başlangıçta 16 saat kadar olacak oruç süresi Ramazan sonunda 18 saati bulacak.

RAMAZAN ALIŞVERİŞİ BAŞLADI

Erzurum'da yaklaşan ramazan ayına hazırlık yapan vatandaşlar, kasaplara göre et ürünlerini daha uygun fiyata satan Et ve Süt Kurumu (ESK) önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Ramazanda tüketmek üzere ucuz fiyata kırmızı et almak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren Yakutiye ilçesi Ayazpaşa Mahallesi Gürcükapı Caddesi'ndeki ESK satış mağazasının önünde sıraya girdi.

Kasaplarda kilosu ortalama 39 liradan satılan kırmızı eti ESK'den 29 liraya satın almak isteyenler, kurumun satış mağazası önünde uzun kuyruk oluşmasına neden oldu.

Ramazan ayı öncesi Çukurovalı kadınlar, oruç boyunca tüketilecek yufka ekmek, mantı, içli köfte ve erişteleri imece usulü hazırlamaya başladı.

16 Mayıs'ta başlayacak 11 ayın sultanı ramazana sayılı günler kala, Osmaniye'de kadınlar hazırlıklarına hız verdi. Kadınlar, ramazan ayı boyunca tüketmek üzere el birliğiyle hazırladıkları yufka ekmek, bazlama, erişte, mantı ve içli köfteleri uygun koşullarda saklıyor.

Sabahın erken saatlerinde başlayan ramazan mesaisi, kadınların yoğurdukları hamuru hep birlikte oklavayla yufka haline getirmesiyle başlıyor. Bir yandan açılan yufkalar diğer tarafta odun ateşinde ısınan sacın üzerinde pişiriliyor.

Yufka ekmeğin yanı sıra bazlama ve erişte de hazırlayan kadınlar, içli köfteleri de hazırlayıp derin dondurucularda muhafaza ediyor.

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