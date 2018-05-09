Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün?

2018 yılının Mübarek Ramazan ayı için kısa bir süre kaldı. Ramazan'da oruç tutacaklar ilk sahuru bekliyorlar. Peki Ramazan'ın ilk günü miladi takvime göre hangi güne denk geliyor. Yani ilk sahura ne zaman kalkılacak ve ilk oruç hangi gün tutulacak?

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hicri takvim ile miladi takvim arasındaki hesaplama farkından dolayı her yıl 10 kadar kayan Ramazan ayı 2018 yılında 15 Mayıs Salı gecesi başlanacak. Yani ilk teravih namazı Salı gecesi yatsı namazından sonra kılınacak. 16 Mayıs Çarşamba sabaha karşı ilk sahura kalkılacak ve Ramazan'ın ilk günü oruç tutulacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN ve KAÇ GÜN TATİL?

Peki 16 Mayıs Salı günü başlayacak olan Ramazan ayı ne zaman bitecek yani Ramazan bayramı ne zaman başlayacak? Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor ki kaç gün tatil yapılabilecek?

Diyanet'in 2018 dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı 15 Haziran Cuma, 16 Haziran Cumartesi ve 17 Haziran Pazar günlerine denk geliyor. 3 günlük bayramın 2 gününün bu sene haftasonuna denk gelmesi doğal olarak çalışanları üzdü.