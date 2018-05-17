"Ramazan, nefsani duygularımızı terbiye etmeye vesile olacak"

Türkiye Cami ve Kur'an Kursu Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Recep Kıyak, başlangıcı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem azabından kurtuluş olarak adlandırılan bu ayın, iftar sofralarında fakir ve muhtaç durumdaki insanlara yer açmaya, öksüz, dul ve yetimleri sevindirmeye, nefsani duyguları bir nebze olsun terbiye etmeye güzel vesile olacağını bildirdi.

Kıyak, yaptığı yazılı açıklamada, insanlık alemini kardeşlik, barış ve huzur iklimine davet eden, sevgi, saygı, yardımlaşma ve dayanışmayı sosyal hayatın en ulvi dayanakları olarak kabul eden İslam dininde Recep, Şaban ve Ramazan aylarının özel bir önem taşıdığını belirtti.

Bu mübarek mevsimde insanlığın, yeryüzünü kıyamete kadar aydınlatmak üzere nazil olmaya başlayan Kur'an-ı Kerim rehberliğiyle cahiliye devrini geride bırakarak, kardeşlik, barış ve huzur ikliminin kapısını araladığını vurgulayan Kıyak, şunları kaydetti:

"On bir ayın sultanı olarak bizleri büyük huzur ve huşu ile kucaklayan Ramazan-ı Şerif'i hasretle bekleyen gönüllerimiz, inşallah bu ay doyasıya nasiplenecektir. Başlangıcı rahmet, ortası mağfiret ve sonu azabından kurtuluş olarak adlandırılan bu ayın, iftar sofralarımızda fakir ve muhtaç durumdaki kardeşlerimize yer açmaya, öksüz, dul ve yetimleri sevindirmeye, nefsani duygularımızı bir nebze olsun terbiye etmeye güzel vesile olacaktır. Ramazan ayında tuttuğumuz oruçların, yaptığımız ibadet ve duaların, yüreklerimizde gürleyen şefkat ve merhamet duygularımızın en yakın çevremizden başlayarak bütün yurdumuza ve insanlık alemine uzanan hoşgörü iklimine dönüşeceğine gönülden inanıyorum.

Federasyon olarak mübarek Ramazan-ı Şerif'in inancımızın en güzel ifadesi olarak yeryüzünde kardeşlik, barış ve huzura vesile olmasını, ecdadımızdan intikal etmiş haslet ve faziletlerimizi en güzel şekilde yaşayabilmeyi, ülkemiz ve İslam alemine hayırlar getirmesini diliyoruz."

