Ramazan öncesi ucuz et kuyruğu

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- YOZGAT’ta, Ramazan hazırlıklarının başlamasıyla birlikte, vatandaşlar Et ve Süt Kurumu perakende satış şubesinden, kilogramı 31 liraya dana kuşbaşı et ve 28 lira 75 kuruştan kıyma alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Et fiyatlarının aşırı yükselmesinin önüne geçmek amacıyla ucuz et satışının yapıldığı Et ve Süt Kurumu perakende satış şubelerinde yoğunluk yaşandı. Yozgat’ta ucuz et alabilmek için sıraya giren vatandaşlar, elektrik kesintisi engeline takıldı. Yozgat kent merkezindeki arıza nedeniyle yaşanan elektrik kesintisiyle birlikte Et ve Süt Kurumu’nun kıyma makineleri ve terazilerinin çalışmaması nedeniyle yaklaşık 2 saat satış yapılamadı. İhtiyaçlarını karşılamakta geciken vatandaşlar plansız yapılan elektrik kesintisine tepki göstererek elektrik arıza ihbar hattını aradı.

FOTOĞRAFLI