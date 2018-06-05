MUHAMMED KAYGIN - Çankırı'da 8 yıldır fırıncılık yapan 42 yaşındaki Seçil Şaşmaz'ın odun ateşinde pişirdiği ekmek ve pideler, müşterilerden rağbet görüyor.

Karatekin Mahallesi'nde eşiyle fırın işleten ve müşterilerinin "Seçil usta" dediği Şaşmaz, ramazanda müşterilerine lezzetli pideler sunmak için odun ateşi karşısında ter döküyor.

İki çocuk annesi Seçil Şaşmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk olarak eşine yardım etmek için fırına geldiğini söyledi.

Eşi ekmekleri pişirirken nasıl yapıldığını görüp işi öğrendiğini anlatan Şaşmaz, "Bir gün çok yoğunluk vardı fırında, eşim de çok sıkışmıştı, benden fırının başına geçmemi istedi. Ben de bir deneyelim diye başladım. İlk başta biraz zor oldu ama daha sonra alıştım." dedi.

Fırıncılığın genelde erkek işi olarak bilindiğini, kendisini gören müşterilerin şaşkınlık yaşadığını belirten Şaşmaz, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 8 senedir bu işi yapıyorum. Müşteriler ilk geldiklerinde önce şaşırıyorlar çünkü hiç pide pişiren bayan yok. İlginç geliyor ama daha sonra müşterilerimiz de alışıyor. Tabii küreğin ağırlığı ve fırının sıcaklığı insanı yoruyor. Sürekli pide atmak kolları da yoruyor ama alıştım. Sabah 8'de başlıyoruz akşam da 7'ye kadar pide pişiriyoruz." dedi.