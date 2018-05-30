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Ramazan pidesine uyuşturucu gizlemişler

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 09:55 | Son Güncelleme

Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda ramazan pidesi içerisine gizlenmiş 730 gram eroin bulundu - Olayla ilgili gözatına alınan 3 şüpheli tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'de düzenlenen operasyonda ramazan pidesi içerisine gizlenmiş 730 gram eroin ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu Anadolu illerinden getirdikleri uyuşturucuları kentteki bir şüpheliye teslim edecekleri belirlenen 2 kişiyi takibe aldı.

Şüphelilerin içinde bulunduğu otomobili buluşma yeri olan merkez Toroslar ilçesi Güneykent Mahallesi'ne kadar izleyen ekipler, uyuşturucunun teslimatının yapılacağı esnada operasyon düzenledi.

Otomobilde ramazan pidelerinin olduğunu gören ekipler, ekmeklerin içini açtığında 730 gram eroin ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
3 şüpheli Mersin ramazan pidesi uyuşturucu

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