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Ramazan'da Adana'ya yıldız yağacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 17:01 | Son Güncelleme

ADANA Büyükşehir Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan'da düzenleyeceği şenliklerde ünlü sanatçıları kent halkıyla buluşturacak.

ADANA,(DHA) ADANA Büyükşehir Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan'da düzenleyeceği şenliklerde ünlü sanatçıları kent halkıyla buluşturacak. Galleria Festival Alanı'nda gerçekleştirilecek Adana Büyükşehir Belediyesi Ramazan Şenlikleri'nde sevilen şarkıcılar Mustafa Ceceli, Buray, Bedirhan Gökçe, İnci Mercan, Murat Kekilli, İlyas Yalçıntaş, Fettah Can, Derya Uluğ, Simge Sağın ve Hilal Akın ücretsiz halk konserleri verecek. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nın hazırladığı programa göre 16 Mayıs'ta Mustafa Ceceli, 17 Mayıs'ta Buray, 18 Mayıs'ta Bedirhan Gökçe, 19 Mayıs'ta İnci Mercan, 25 Mayıs'ta Murat Kekilli, 26 Mayıs'ta İlyas Yalçıntaş, 1 Haziran'da Fettah Can, 2 Haziran'da Derya Uluğ, 8 Haziran'da Simge Sağın ve 9 Haziran'da Hilal Akın görkemli konserlerde Adanalı sevenleriyle buluşacak. RENKLİ ETKİNLİKLE DOLU PROGRAM Adana Büyükşehir Belediyesi Ramazan Şenlikleri'nde ünlü sanatçıların yanı sıra Adana Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı sanatçıları da Türk halk müziği ve Türk sanat müziğinin sevilen eserlerini seslendirecek. Ramazan kültürünü yansıtan tasavvuf müziği dinletileri, ilahiler, Aşuk-Maşuk, Karagöz-Hacivat, kum sanatı ve semah gösterileri de gerçekleştirilecek. Galleria Festival Alanı'na gelecek Adanalılar, dev konserler ve etkinlikleri izleyip, yöresel lezzetler ile hediyelik eşyaların satıldığı dükkanlardan alışveriş yaparak, hoşça vakit geçirecek.

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