İZMİR (AA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadin, sahurda karbonhidrat tüketiminin acıkmayı hızlandırdığını, dikkati zayıflattığını belirterek ramazan ayında sağlıklı yağ açısından zengin beslenmek gerektiğini söyledi. Harzadin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapılan bilimsel çalışmaların karbonhidrat ağırlıklı beslenmenin bir anda enerji sağladığını, ancak hücrelerde atık bıraktığını ve vücut fonksiyonlarını bozan etki yarattığını belirtti. Soğuk sıkım zeytinyağı ve Hindistan cevizi yağı ile serbest gezen inek, koyun, keçinin sütünden yapılmış yağların sağlıklı olduğunu aktaran Harzadin, şunları kaydetti: "Beynin çalışması için glikoz gerektiği tezi artık tarihe karıştı. Beyin, sağlıklı yağın parçalanmış cisimleri olan ketonları kullanırken dikkatini daha iyi topluyor ve daha iyi öğreniyor. Sahurda karbonhidratı azaltır, sağlıklı yağlar yönünden zengin beslenirsek daha geç acıkır, günümüzü daha iyi geçiririz. Beynin keton kullanırken konsantrasyonu ile şeker kullanırken performansı çok farklı. Keton kullanırken dikkatimizi daha iyi topluyor ve daha iyi öğreniyoruz."

Harzadin, sahur ve iftarda doğru beslenmenin hem fiziksel hem de zihinsel açıdan büyük önem taşıdığını, gıda tüketiminde "beyin" fonksiyonlarının da dikkate alınmasını istedi. - Sahurda "kuru fasulye" önerisi Ramazan ayını sağlık açısından bir fırsat olarak değerlendirmenin mümkün olabileceğine işaret eden Harzadin, bu dönemde beslenmenin iki öğün olarak planlanabileceğini, sahurun kahvaltı, iftarın ise ana yemek olarak düzenlenebileceğini kaydetti. Harzadin, sağlıklı bir sahurun uzun süre tok tutacak, gün boyu dinç kalınmasını sağlayacak yiyeceklerden oluşması gerektiğini vurgulayarak, şu bilgileri verdi: "Sahurda özellikle 2-3 yumurta öneriyorum, sağlıklı karbonhidrat ve protein kaynağı kuru fasulye de sahur için iyi bir seçim. Bol miktarda yağ içermeli, sağlıklı proteinlere mutlaka yer verilmeli, bunun yanı sıra mikro besinler açısından zengin sebzeler içermelidir. Özellikle tahıl ürünleri, glisemik indeksi yüksek taze ve kuru meyveler, reçel, bal, pekmez gibi yiyecekler yenmemelidir. Bu yiyecekler erken acıkmaya neden olur."