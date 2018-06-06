ERZİNCAN (AA) - Erzincanlı vatandaşlar, ramazanda hazmı kolaylaştırması, mineral ve tuz kaybını kısa sürede gidermesi yüzünden rağbet gören Ekşisu Mesire Alanı'ndaki çeşmelerden akan doğal maden suyuna yoğun ilgi gösteriyor.

Erzincan Belediyesine ait olan ve kent merkezine 14 kilometre mesafede yer alan Ekşisu Mesire Alanı'ndaki maden suyu çeşmeleri, ramazan dolayısıyla vatandaşların akınına uğruyor.

İftar öncesi araçlarıyla bölgeye gelen vatandaşlar, yanlarındaki bidon ve şişeleri maden suyu ile doldurup evlerine götürüyor.

Yörede "ekşisu" olarak bilinen ve ramazanda hazmı kolaylaştırması, mineral ve tuz kaybını kısa sürede gidermesi nedeniyle tercih edilen doğal maden suyu vatandaşlarca özellikle iftarda tüketiliyor.

Yöre sakinlerinden Ekrem Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazanda maden suyu almak için bu alana geldiğini ifade ederek, iftarını bu su ile açtığını ve faydasını gördüğünü söyledi.

Kara, maden suyunun sağlıklı olduğuna işaret ederek, "Herkese bu maden suyundan içmelerini tavsiye ederim. Erzincan'a gelip de bu suyu içmeyen 'Erzincan'a geldim' demesin." ifadesini kullandı.