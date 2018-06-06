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Ramazanda "ekşisu"ya yoğun talep

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 14:08 | Son Güncelleme

Erzincanlı vatandaşlar, ramazanda hazmı kolaylaştırması, mineral ve tuz kaybını kısa sürede gidermesi nedeniyle Ekşisu Mesire Alanı'nda çeşmelerden akan doğal maden suyuna yoğun talep gösteriyor - Mesire alanına gelen çok sayıda vatandaş, bidon ve şişelere doldurdukları "ekşisu" olarak bilinen maden suyunu iftarda tüketiyor - Vatandaşlardan Ekrem Kara: - "Bu su midede şişkinlik yapmıyor, hazmı kolaylaştırıyor, faydasını görüyoruz, bu suyu dünyanın hiçbir yerinde bedava vermezler"

ERZİNCAN (AA) - Erzincanlı vatandaşlar, ramazanda hazmı kolaylaştırması, mineral ve tuz kaybını kısa sürede gidermesi yüzünden rağbet gören Ekşisu Mesire Alanı'ndaki çeşmelerden akan doğal maden suyuna yoğun ilgi gösteriyor.

Erzincan Belediyesine ait olan ve kent merkezine 14 kilometre mesafede yer alan Ekşisu Mesire Alanı'ndaki maden suyu çeşmeleri, ramazan dolayısıyla vatandaşların akınına uğruyor.

İftar öncesi araçlarıyla bölgeye gelen vatandaşlar, yanlarındaki bidon ve şişeleri maden suyu ile doldurup evlerine götürüyor.

Yörede "ekşisu" olarak bilinen ve ramazanda hazmı kolaylaştırması, mineral ve tuz kaybını kısa sürede gidermesi nedeniyle tercih edilen doğal maden suyu vatandaşlarca özellikle iftarda tüketiliyor.

Yöre sakinlerinden Ekrem Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazanda maden suyu almak için bu alana geldiğini ifade ederek, iftarını bu su ile açtığını ve faydasını gördüğünü söyledi.

Kara, maden suyunun sağlıklı olduğuna işaret ederek, "Herkese bu maden suyundan içmelerini tavsiye ederim. Erzincan'a gelip de bu suyu içmeyen 'Erzincan'a geldim' demesin." ifadesini kullandı.

- Hem vakit geçirip hem maden suyu alıyorlar

Ümit Sönmez de haftada 1-2 sefer gelip mesire alanındaki çeşmelerden maden suyu aldığını anlatarak, "Bu su midede şişkinlik yapmıyor, hazmı kolaylaştırıyor, faydasını görüyoruz, Erzincan'da evinde bu maden suyundan olmayan yok. Bu suyu dünyanın hiçbir yerinde bedava vermezler ama biz memleketimizde bedava bidonlara dolduruyoruz." dedi.

Her ramazan maden suyu almak için aynı alana gelen Hamza Dündar da "Ramazanda buraya gelip vakit geçiriyoruz, serinliyoruz, ayaklarımızı suya sokuyoruz. Çeşmelerden akan maden suyu iftarda yemeklerden sonra hazmı kolaylaştırıyor, mideyi rahatlatıyor." diye konuştu.

Eyüp Gül ise söz konusu maden suyunun ramazanda daha fazla tercih edildiğini ifade ederek, bunun böbrek taşı rahatsızlığı ile hazımsızlığa iyi geldiğini dile getirdi.

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doğal maden suyu Ekşisu Mesire Alanı Erzincan Ramazan

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