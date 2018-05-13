Ramazanda kan bağışları 300 noktada kabul edilecek

"Bu aylarda normal zamanlarda aldığımız kan yarı yarıya düşüyor. Bu nedenle biz o seviyeyi biraz yukarı çıkarmaya, ramazana girerken de stoklarımızı 2 katına çıkarmaya gayret ediyoruz. Bu bize güvenli bir depo kapasitesi sağlıyor. Çok şükür depolarımız şu anda iyi."

Kınık, kan bağışının azaldığı zamanları “riskli dönem” olarak adlandırdıklarına dikkati çekerek şöyle devam etti:

Kan verme konusunda bağışçı davranışlarında değişme yaşansa da ihtiyaçta değişme olmadığını vurgulayan Kınık, her gün ameliyathanelere ve yoğun bakım ünitelerine kan ulaştırmaları gerektiğini anlattı.

Kınık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kötü hava şartlarında, yaz tatili dönemlerinde ve ramazan ayında kan bağışında azalma olduğunu söyledi.

EREN BOZKURT - Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, ramazan ayında kan bağışının devam etmesi çağrısında bulunarak "Türkiye’nin 300 noktasında bütün kan bağışı noktalarımız ramazan ayı için iftar ve sahur saatlerine göre ayarlanmış durumdadır. Bağışçılarımız, iftarlarını yaptıktan sonra gidip kanlarını gönül rahatlığıyla bağışlayabilirler." dedi.

Ülke genelindeki 50 binlerde olmasını beklenen kan stoklarını 90 bine çıkardıklarını aktaran Kınık, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Kızılay normal günler için değil, Allah göstermesin her türlü şartlara karşı hazır olmak durumunda. Dolayısıyla biz her zaman bağışçılarımıza bu kritik dönemlerde çağrılarımızı yeniliyoruz. Onlar da sağ olsunlar bu çağrılara karşılık vererek bağışlarını gerçekleştiriyorlar. Düzenli kan bağışçılarımızın kan bağışlarını ramazan ayına getirmelerini istiyoruz çünkü düzenli kan bağışçılarımız bu önemi iyi biliyorlar. Dolayısıyla onlar bu anlamda boşluğu dolduruyorlar.”

Türk Kızılayı olarak ramazan ayına hazırlandıklarını belirten Kınık, "Türkiye’nin 300 noktasında bütün kan bağışı noktalarımız ramazan ayı için iftar ve sahur saatlerine göre ayarlanmış durumdadır. Bağışçılarımız, iftarlarını yaptıktan sonra gidip kanlarını gönül rahatlığıyla bağışlayabilirler. Bunun vücuda herhangi olumsuz bir etkisi de yok." dedi.

- “İftarla imsak arasında kan verilirse iyi olur"

Adana Müftüsü Hasan Çınar da kan bağışının sevap olduğunu söyledi. Kan bağışı çağrısı yapan Çınar, şunları kaydetti:

"Bir insanın hayatını kurtarmak dinimizde insanlığın hayatını kurtarmak kadar sevaptır. Camilerde cemaatimize kan vermenin, insan hayatını kurtarmanın büyük sevap olduğunu anlatıyoruz. Halkımızı da buna teşvik ediyoruz. Ramazan ayında kan verilmesi caizdir, bir mahsuru yoktur. Genellikle iftarla imsak arasındaki zaman dilimi içerisinde kan verilirse daha iyi olur."

