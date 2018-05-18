Sıcak pideye ulaşmak için adeta sonu gelmeyen kuyruklarda bazen 1 - 2 saate kadar hiç şikayet etmeden bekleyen vatandaşlar, sıcak pideyi ellerini aldıktan sonra büyük bir mutluluk yaşıyor.

7'den 70'e her yaştan vatandaşın iftar vaktine saatler kala girdiği sıcak pide kuyruğu, bazen yeni arkadaşlıklara kapı aralıyor, hoş sohbetlere imkan sunuyor. Sıcak fırının önünde pide yetiştirmeye çalışan usta da sofrasına pide götürecek müşteri de her ramazan aynı telaşı aynı ortamda yaşıyor.

- Ramazanın mutluluğu pide kuyrukları

AA muhabirine konuşan, kuyruktan pide bekleyen Hasan Bademci, ramazan pidesi kuyruklarında beklemekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Her yıl ramazan ayının gelmesi ve çocukluk çağlarında olduğu gibi halen pide kuyruklarında bekledikleri anlatan Bademci, kuyrukta beklemenin maneviyatı yüksek bir duygu olduğunu aktardı.

Kuyrukta beklerken daha önce tanımadıkları vatandaşlarda tanışarak arkadaşlık kurduklarını dile getiren Bademci, "Kuyrukta bazen 1 saat beklediğimiz oluyor. Ancak bu kuyrukta beklemekten hiç bir zaman şikayetçi olmadı, tam tersine mutluluk duyuyoruz. Çünkü burada ramazan ayının maneviyatını yaşıyor ve sonunda evimize biliyoruz ki sıcak bir pide götüreceğiz. Burada beklemek bambaşka bir şey. Keşke bu duyguyu herkes tadabilse. Çünkü bu her zaman olmuyor. Mutluyuz bu duyguyu yaşamaktan. Her zaman buraya gelir bu zevki hoş ortamı yaşıyoruz. Kuyrukta beklerken vakit geçiyor, muhabbet ve sohbet oluyor. İnsanlarla tanışıyorsun, farklı bir ortam oluyor. Güzel ortamlar yaşıyoruz. " ifadelerini kullandı.

Ekrem Çorbacı ise bu sıralarda beklemeyi özlediklerini dile getirerek, "Eve, taze sıcak pide götürmek için bekliyoruz. Ramazanın ayrı bir güzelliği var." dedi.

