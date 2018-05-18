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Ramazanda mahalleyi buluşturan tatlı telaş: "Ramazan pidesi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 19:39 | Son Güncelleme

İftara saatler kala burcu burcu kokan pide kuyruğu mahallenin buluştuğu yerler oluyor - Orucun son dakikalarında yumurtanın hamura karıştığı o muhteşem koku, nefisle girilen mücadeleyi daha da artırıyor - Sıcak pideye ulaşılmasının ardından, pidenin soğumaması için hızlı adımlarla evlerinin yollarını tutan vatandaşlar, ezan sesi ile parçalara ayırdıkları pide ile oruçlarını açıyor

KIRKLARELİ (AA) - İftara saatler kala burcu burcu kokan pide kuyruğu, mahallenin buluştuğu yerler oluyor.

İftar vaktinin yaklaşmasıyla fırınların önünde oluşan kuyruklar, susamlı ve yumurtalı verilen pide siparişleri, hep ramazan boyunca yaşanılan güzellikler arasında yer alıyor.

7'den 70'e her yaştan vatandaşın iftar vaktine saatler kala girdiği sıcak pide kuyruğu, bazen yeni arkadaşlıklara kapı aralıyor, hoş sohbetlere imkan sunuyor. Sıcak fırının önünde pide yetiştirmeye çalışan usta da sofrasına pide götürecek müşteri de her ramazan aynı telaşı aynı ortamda yaşıyor.

- "Sıcak pideye ulaşmak kolay olmuyor"

Sıcak pideye ulaşmak için adeta sonu gelmeyen kuyruklarda bazen 1 - 2 saate kadar hiç şikayet etmeden bekleyen vatandaşlar, sıcak pideyi ellerini aldıktan sonra büyük bir mutluluk yaşıyor.

Orucun son dakikalarında yumurtanın hamura karıştığı o muhteşem koku, nefisle girilen mücadeleyi daha da artırıyor.

Sıcak pideye ulaşılmasının ardından, pidenin soğumaması için hızlı adımlarla evlerinin yollarını tutan vatandaşlar, ezan sesi ile parçalara ayırdıkları pide ile oruçlarını açıyor.

- Ramazanın mutluluğu pide kuyrukları

AA muhabirine konuşan, kuyruktan pide bekleyen Hasan Bademci, ramazan pidesi kuyruklarında beklemekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Her yıl ramazan ayının gelmesi ve çocukluk çağlarında olduğu gibi halen pide kuyruklarında bekledikleri anlatan Bademci, kuyrukta beklemenin maneviyatı yüksek bir duygu olduğunu aktardı.

Kuyrukta beklerken daha önce tanımadıkları vatandaşlarda tanışarak arkadaşlık kurduklarını dile getiren Bademci, "Kuyrukta bazen 1 saat beklediğimiz oluyor. Ancak bu kuyrukta beklemekten hiç bir zaman şikayetçi olmadı, tam tersine mutluluk duyuyoruz. Çünkü burada ramazan ayının maneviyatını yaşıyor ve sonunda evimize biliyoruz ki sıcak bir pide götüreceğiz. Burada beklemek bambaşka bir şey. Keşke bu duyguyu herkes tadabilse. Çünkü bu her zaman olmuyor. Mutluyuz bu duyguyu yaşamaktan. Her zaman buraya gelir bu zevki hoş ortamı yaşıyoruz. Kuyrukta beklerken vakit geçiyor, muhabbet ve sohbet oluyor. İnsanlarla tanışıyorsun, farklı bir ortam oluyor. Güzel ortamlar yaşıyoruz. " ifadelerini kullandı.

Ekrem Çorbacı ise bu sıralarda beklemeyi özlediklerini dile getirerek, "Eve, taze sıcak pide götürmek için bekliyoruz. Ramazanın ayrı bir güzelliği var." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
pide Ramazan sıcak yumurtalı

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