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Ramazanda Makedonya'daki yetim ve yoksullar unutulmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 00:14 | Son Güncelleme

Ramazanda Makedonya'daki yetim ve yoksullar unutulmadı

Makedonya'da ramazan ayı süresince başta İHH İnsani Yardım Vakfı olmak üzere birçok Türk kuruluşu yetim ve yoksulların yüzünü güldürdü.

İHH Vakfı, Eğitimciler Birliği Sendikası (EĞİTİM BİR-SEN), Deniz Feneri Derneği, Rumeli Türkleri Vakfı gibi Türkiye merkezli kurum ve kuruluşlar iş birliğinde, Makedonya’da faaliyet gösteren Üsküp merkezli Ensar Kültür ve Yardımlaşma Derneğince ülke genelinde, özellikle de Doğu Makedonya’da kumanya dağıtımı ve başta yetimlere yönelik olmak üzere iftar programları ile farklı yardımlaşma faaliyetleri düzenledi.

İHH Vakfı ve Ensar Derneği bu çerçevede başkent Üsküp ve civarı ile Doğu Makedonya’da olmak üzere toplam bin 500 adet kumanya dağıtımı gerçekleştirirken, ülkenin güneydoğusundaki Ustrumca şehrinde ise 300 kişilik iftar sofrası kurdu.

İHH Vakfı tarafından 49 öğrenciye fitre ve zekat dağıtımı gerçekleştirilirken, başta yetim ve ihtiyaç sahibi öğrenciler olmak üzere ilkokul, lise ile üniversite düzeyinde öğrencilere nakdi yardım dağıtımı yapıldı.

Dünya Yetimler Günü vesilesiyle yetimlerin yanında bulunan Deniz Feneri Derneği, EĞİTİM BİR-SEN ve Ensar Derneği iş birliğinde, Üsküp’te ve ülkenin kuzeyindeki Kumanova şehrinde yetimlere yönelik iftar yapıldı, böylece 155 Kumanova ve 135 Üsküp olmak üzere toplam 290 yetim aileye de gıda paketi dağıtıldı.

Rumeli Türkleri Vakfı ve Ensar Derneği tarafından da Üsküp’te kurulan iftar sofrasına yerel ve Türkiye’den farklı kurum ve kuruluş temsilcileri ile üst düzey yöneticiler katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
ensar derneği İHH Makedonya Üsküp yardım

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