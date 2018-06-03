Şehre özel bir yapılışı olan pidelerin hamuru fırıncılarca çörek otuyla hazırlanırken, Prizrenli insanlar da pitaykalarının üstüne eklenecek ek malzemeleri kendileri fırına götürüyor. İnsanlara pidelerine ek olarak en fazla yumurta, lor peyniri, peynir, çeşitli bitkiler ya da et tercih ediyor.

Şehrin bir yarısının "pitayka" diğer yarısının ise "pitalka" dediği bu geleneksel pidesi, sadece ramazanlara özel hazırlanıyor.

Bir çeşit ramazan pidesi olan "pitayka" da Prizren'in ramazanla özdeşleşmiş geleneklerinden. Sabah saatlerinde sakinliğin hakim olduğu şehirde en fazla hareketlilik iftara yakın "pitayka saatinde" yaşanıyor.

Kosova'nın tarihi şehirlerinden Prizren, asırlardır süren ramazan ayına özel geleneklerin sürdürüldüğü şehirlerden biri. Prizren'de ramazan, ülkenin diğer şehirlerinden farklı bir atmosferde geçiyor.

Yoğun talep nedeniyle saatler öncesinden ellerinde tepsilerle fırınlar önünde sıralar oluşturan Prizrenliler, oruçlu olmalarına rağmen "pitayka" aşkı onları bu yoldan alıkoyamıyor. Pitaykanın yaklaşık 1,5 Türk lirası olan fiyatı ise her cep için oldukça uygun.

Bölgeye has Şar peyniriyle de hazırlanan pitaykalar, sahurda da sıklıkla tüketiliyor.

- Asırlık gelenek

Prizrenli fırıncı Zaim Muhaceri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pitaykanın hamurunu kendilerinin hazırladığını, malzemeleri ise müşterilerinin getirdiğini aktardı.

Yıllarca bu işle uğraştığını söyleyen Muhaceri, bazı günler çok fazla talep olduğunu ve sınırlı imkanlarından dolayı tüm taleplere cevap veremediklerini ifade etti.

Pitaykanın şehrin eski geleneklerinden biri olduğunu anlatan Muhaceri, "35 yıldır yaptığım bu işin bir gelenek olduğunu biliyorum. Söylentilere göre bu, yüzlerce yıllık bir gelenek." dedi.

Pitayka sırası bekleyen Prizrenlilerden Bujar Kaçka da hemen her gün fırına pitaykasını almak için geldiğini dile getirerek, "Ramazanın gelmesiyle aklıma hemen pitayka geliyor. Prizren'e özel bir şey." diye konuştu.

İftar öncesinde pitaykalarını alan Zyrafete Demiri ise bu ramazan pidesinin Prizren'in bir sembolü ve geleneği olduğunu belirterek, pitaykanın Prizren'deki iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi olduğunu kaydetti.

