Ramazan'da Tarlabaşı dünya sofrası

CAN EROK/ İSTANBUL,(DHA) Tarlabaşı Mahallesinde İstanbul’un çeşitli semtlerinden gelen evsizler, mülteciler, sokaklarda yetişmiş gençler iftar yemeğinde bir araya geldi. Tarlabaşı iftarı, Ramazan ayında altı yıldır her cumartesi günü düzenleniyor. Tarlabaşı’nın ara sokaklarında kurulan iftar sofrasında Gana, Sierra Leone, Çad, Nijerya gibi Afrika ülkelerinden gelen göçmenler, Taksim bölgesinde sokaklarda yetişmiş gençler ve mahalle sakinleri iftar öncesi sokağa serdikleri muşambaların üzerine ortakça sofrayı kurup iftarlarını yapıyorlar. Afrikalı göçmenler ile mahalleli beraber dua ederek oturduğu sofra bir aile havasında gerçekleşiyor. Tarlabaşı Dayanışma Toplulugu'ndan Kadir Bal iftar yemegine özellikle Gana, Sierra Leone, Çad, Nijerya gibi ülkelerden Avrupa'ya gitmek üzere Türkiye'ye gelen mültecilerin de geldiğini belirterek şunları söyledi: " Bu vatansız kardeşlerimize vatansızlığı hissettirmemek için aile ortamı yaratıyoruz burada. Ayrıca sosyal eşitsizlikten ötürü insan onuruna yakışmayan durumlar yaşayan arkadaşlar da burada. Eşitlemeyi ve adaleti hedef alıp idealimizi bunun üzerine kuran bir topluluğuz. Kendi içimizde yatay olarak örgütlendik, hiyerarşik bir ilişki biçimimiz yok. Madde bağımlısı,cezaevinden yeni çıkmış gençlerle ,ülkelerini bırakıp gelmiş Afrikalı ve diğer ülkelerden kardeşlerimizi bekliyoruz."
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