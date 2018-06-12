"Ramazandaki ibadetler itikafla tahkim ediliyor"

İSTANBUL (AA) - SEFA MUTLU - İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, itikaf ibadetine ilişkin, "Burada amaç dünyevi şeylerden uzak kalmak, ibadete ve derin düşünceye yoğunlaşmaktır. Zaten ramazanda oruçla duygular derinleşiyor ve ufuk genişliyor. Teravih namazı, Kur'an tilaveti ve mukabeleyle hakikaten ciddi bir yoğunluk oluşuyor. Bu durum son 10 günde itikafla tahkim edilmiş oluyor." dedi. İtikaf hakkında AA muhabirine bilgi veren Yılmaz, ibadetin şartları ve insana kazandırdıkları hakkında değerlendirmelerde bulundu. İtikafın ramazanın son 10 gününde beş vakit namaz kılınan bir mabette Müslümanların yeme içme dahil bütün ihtiyaçlarını orada gördükleri ve ibadete yoğunlaştıkları atmosferin genel adı olduğunu belirten Yılmaz, itikaf ve halvetin birbirine yakın kavramlar olduğunu söyledi. - "Bu yıl İstanbul'da 225 camimizi bu işe ayırdık" Yılmaz, bu ibadetin "Yalnız kalmak", "Rabbiyle baş başa kalmak", "Kendini ibadete vermek" anlamına gediğini dile getirerek, "Bu ibadeti yapanlara da mutekif ya da akif denir. Dolayısıyla ramazana münhasır olması Peygamberimizin uygulamasıyla alakalıdır. Peygamber Efendimiz, Medine döneminde ramazan ayı boyunca son ramazanı dahil mescitte istirahat etmiştir. Hücresine ve evine geçmemiştir. Burada daha çok Kur'an, tefekkür, tezekkür ve sohbetle meşgul olmuştur. Müslümanlar da onun bu tavsiyesine ve uygulamasından yola çıkarak ramazanın son 10 gününde itikafa girer. İtikafın, erkekler için 5 vakit namaz kılınan camilerde olması esastır. Bu yıl İstanbul'da 225 camimizi bu işe ayırdık." diye konuştu.

Kişilerin buralarda daha çok ibadet, kitap okuma, tefekkürle meşgul olması için gerekli şartları temin ettiklerini aktaran Yılmaz, bu sayede insanın dikkatini dağıtan şeylerden uzaklaşarak iç dünyasına yoğunlaştığını kaydetti. Yılmaz, itikafa girmenin çok keyifli bir duygu olduğunu belirterek, günümüzde insanoğlunun zihnini ve kalbini meşgul eden pek çok uyarıcı olduğuna işaret etti. İnsanın dikkatini dağıtan şeylerden uzak kaldığı sürece kendi gönül dünyasına konsantre olabileceğini ifade eden Yılmaz, şunları söyledi: "Bu sayede ibadetten daha çok haz ve lezzet alabiliriz. Nitekim Peygamberimiz de peygamberliğinin ilk 6 ayında halvet dediğimiz yalnızlığı tercih etmiştir. Hira Nur mağarasında bu hadiseyi yaşamıştır. Bu ibadeti biz oradan da tanıyoruz. Bizim kültürümüzde zaten bir halvet geleneği vardır. Fakat bu sünnettir. Sünnet-i kifayedir. Herkese sünnet değil. Ancak bir grup Müslümanın bunu yerine getirmesiyle diğerleri üzerinden sakıt olan sünnettir. Hanımların ise itikafı, kendi hanelerinde mescit edindikleri odalarında ya da hücrelerinde olması efdaldir. Burada amaç; dünyevi şeylerden uzak kalmak, ibadete ve derin düşünceye yoğunlaşmaktır. Zaten ramazanda oruçla duygular derinleşiyor ve ufuk genişliyor. Teravih namazı, Kur'an tilaveti ve mukabeleyle hakikaten ciddi bir yoğunluk oluşuyor. Bu durum son 10 günde itikafla tahkim edilmiş oluyor."