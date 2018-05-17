HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Ramazan'ın başlamasıyla Marmaris'te sahiller turistlere kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 09:31 | Son Güncelleme

MARMARİS'te, Ramazan ayının başlamasıyla plajlar, yabancı turistlere kaldı.

Ramazan'ın başlamasıyla Marmaris'te sahiller turistlere kaldı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) - MARMARİS'te, Ramazan ayının başlamasıyla plajlar, yabancı turistlere kaldı. Sıcak havayı fırsat bilen turistler, sahilde güneşlenip, denize girdi.
Ramazan ayının başlamasıyla Marmarisliler, evlerine çekilirken, sahil ile havuz kenarları yabancı turistlere kaldı. Kent merkezinde caddelere konumlandırılmış elektronik termometreler 33, hissedilen sıcaklık güneş altında 40 dereceye kadar ulaştı. Şehir merkezinden turistik İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 11 kilometrelik mavi bayraklı plajlar yabancı turistlerle doldu. Daha çok Rus ve İngiliz turistlerin doldurduğu plajlarda kimileri şezlonglarda güneşlenmeyi tercih ederken, kimileri de denize girip serinledi. Paraşüt, banana, jet ski ve diğer su sporlarında heyecan arayan yabancı turistler gün boyu eğlendi. Otellerin havuz kenarları da sahil kadar doldu. Marmarisliler ise evlerinde veya gölgelik yerlerde dinlenmeyi tercih etti.
Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, sıcakların nemle birlikte etkisini göstereceğini, artan nemle hissedilen sıcaklığın da fazla olacağını kaydetti.

FOTOĞRAFLI

Ramazan'ın başlamasıyla Marmaris'te sahiller turistlere kaldıRamazan'ın başlamasıyla Marmaris'te sahiller turistlere kaldıRamazan'ın başlamasıyla Marmaris'te sahiller turistlere kaldıRamazan'ın başlamasıyla Marmaris'te sahiller turistlere kaldı

PARTNERÜvey kızkardeşi skandalı patlattı! Babası utancından...Üvey kızkardeşi skandalı patlattı! Babası utancından...
Yarbay Karloviç'in tabutunun bulunduğu arazi sahibi yaşadıklarını anlattıYarbay Karloviç'in tabutunun bulunduğu arazi sahibi yaşadıklarını anlattı
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na FETÖ operasyonu!Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na FETÖ operasyonu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Elif Şadoğlu'ndan Survivor itirafı! Elendikten sonra her şeyi açıkladı

Elif Şadoğlu'ndan Survivor itirafı! Elendikten sonra her şeyi açıkladı

'Abdullah Gül sahadan çekilmedi'

'Abdullah Gül sahadan çekilmedi'

'Torba teklif' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi!

'Torba teklif' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi!

İnsanlık Suçu dizisi neden bitti? Final ne zaman?

İnsanlık Suçu dizisi neden bitti? Final ne zaman?

Ankara'yı sarsan iddia: Seçilene kadar seçim!

Ankara'yı sarsan iddia: Seçilene kadar seçim!

Muharrem İnce'den canlı yayında FETÖ iddiası!

Muharrem İnce'den canlı yayında FETÖ iddiası!

Diğer Haberler
Vali Ceylan'dan 19 Mayıs mesajı

Vali Ceylan'dan 19 Mayıs mesajı

Büyükçekmece'de feci kaza! Kamyon iki katlı binaya girdi

Büyükçekmece'de feci kaza! Kamyon iki katlı binaya girdi

Fatih Portakal'dan gazeteci Ahmet Hakan'a çok sert Barış Atay tepkisi

Fatih Portakal'dan gazeteci Ahmet Hakan'a çok sert Barış Atay tepkisi

Mehteran ile yürüdüler, İzmir marşı söylediler

Mehteran ile yürüdüler, İzmir marşı söylediler

Barış Atay'dan Ahmet Hakan'a cevap

Barış Atay'dan Ahmet Hakan'a cevap

Yarbay Karloviç'in tabutunun bulunduğu arazi sahibi yaşadıklarını anlattı

Yarbay Karloviç'in tabutunun bulunduğu arazi sahibi yaşadıklarını anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.