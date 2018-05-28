Ramazanın gözdesi sucukiçi

Oktay ENSARİ-Yasin DALKILIÇ KAYSERİ(DHA)Pastırma ve sucuğuyla ünlü Kayseri'de ramazan ayının en gözde yiyeceği, kasaplarda özel olarak yapılan suçukiçi. Sucuğun kıyma şeklindeki olarak bol acılı, baharatlı ve sarımsaklı olarak Ramazan sofralarını süsleyen sucukiçi iştah açıcı özelliğiyle kilosu 50 TL'den satışa sunuluyor. Sucukiçi şoklanmış olarak yurt içi ve dışına da gönderiliyor. Ramazan ayının gelmesiyle Kayseri'de pastırma, sucuk satan esnaflarda ve sucuk içi hazırlayan kasaplarda hummalı şekilde sucuk içi yapılıyor. Sucuğun hazırlanması ve satışını anlatan 37 yıllık kasap Ali Tuncer, Genelde sucuk içini Ramazan'da yapıyoruz. Kayseri'ye has ürün olduğu için Ramazan'da daha fazla tüketiliyor. Özellikle ,koyun ve dana etinin yağlı kısmının karıştırılmasıyla hazırlanan sucuk içine tuz, tatlı ve acı toz biber, kimyon, sarımsak, 7 baharat gibi malzemeler konulduktan sonra yoğuruyoruz. İftar sofralarında ara sıcak olarak tüketilen sucuk içi iştah açıcıdır. Ramazan dışında da isteğe bağlı olarak sucuk içi yapıyoruz. Bu sucuk içlerini şoklayarak da muhafaza ediyoruz. Kayseri dışındaki siparişleer şoklu olarak gönderiyoruz. Sucuk içi, kısacası, sucuğun kurumamış halidir. Tavada kısık ateşte kendi yağı ile pişirilir. Bazı vatandaşlar sade,bazıları ise yumurtalı bazıları da köfute olarak olarak tüketiyor. Kilosunu 50 TL'den sattığımız sucuk içini vatandaşlar Ramazan ayında ,iftar davetlmerine baklava, börek, güllaç ve pasta gibi birbirlerine ikram olarak götürüyor. diyor

