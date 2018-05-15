RAMAZAN'IN HABERCİSİ MAHYALAR YAKILDI (1)

Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHA
İstanbul'un çeşitli bölgelerindeki camilere mahyalar asıldı. Ramazan ayının habercisi mahyalar, ilk teravih namazı öncesi yakıldı.
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Camilerdeki mahyalardan görüntüler
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