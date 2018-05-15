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Ramazan'ın habercisi mahyalar yakıldı (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 22:04 | Son Güncelleme

İSTANBUL'un çeşitli bölgelerindeki camilere mahyalar asıldı.

Ramazan'ın habercisi mahyalar yakıldı (1)

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL'un çeşitli bölgelerindeki camilere mahyalar asıldı. Ramazan ayının habercisi mahyalar, ilk teravih namazı öncesi yakıldı.

(FOTOĞRAF)

Ramazan'ın habercisi mahyalar yakıldı (1)

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