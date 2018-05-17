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Ramazanın ilk akşamında, Filistin'e dua edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 13:07 | Son Güncelleme

Beylikdüzü Belediyesi'nce düzenlenen programda, ramazan ayının ilk günü İsrail'in Kudüs'teki saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi - Beylikdüzü Belediyesi'nin Yaşam Vadisi Sahnesi'nde gerçekleştirdiği etkinlikte her akşam 20.30'da Trio Türk Sanat Müziği konseri ve saat 21.00'da çocuk tiyatrosuyla başlayacak ve farklı içeriklerle ramazan akşamlarını renklendirecek

İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü Belediyesi'nce düzenlenen ramazan programının ilk gününde, İsrail'in Kudüs'teki saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dualar okundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yaşam Vadisi Sahnesi'nde Türkiye ve tüm dünya için birlik ve beraberlik duaları edilerek, lokum ikram edildi.

Programda, Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Din Görevlisi Mustafa Demir, Filistinliler ve tüm şehitler için dua etti.

Programa, vatandaşların yanı sıra Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve meclis üyeleri de katıldı.

- Ramazan boyunca etkinlikler devam edecek

Beylikdüzü Belediyesi'nin Yaşam Vadisi Sahnesi'nde gerçekleştirdiği ramazan etkinlikleri, bu yıl da devam edecek.

İslami bilgilerin yer aldığı dini sohbet, çocuk ve yetişkin tiyatro oyunları, sanat ve halk müziği konserleriyle gerçeklecek program, her akşam 20.30'da Trio Türk Sanat Müziği konseri ve saat 21.00'da çocuk tiyatrosuyla başlayacak ve farklı içeriklerle ramazan akşamlarını renklendirecek.

Etkinlikler kapsamında 29 Mayıs Salı akşamı 21.30'da Sunay Akın, 3 Haziran Pazar günü ise Tuna Kiremitçi sevenleri ile buluşacak.

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Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü Belediyesi Filistin İsrail'in Kudüs'teki saldırıları Yaşam Vadisi Sahnesi'

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