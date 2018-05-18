HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Ramazanın ilk cuma namazı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 14:11 | Son Güncelleme

Malatya, Şanlıurfa ve Adıyaman'da vatandaşlar camilere akın etti

Malatya, Şanlıurfa ve Adıyaman'da vatandaşlar, 11 ayın sultanı ramazanın ilk cuma namazını kılmak için camileri doldurdu.

Cuma namazı için Malatya kent merkezindeki tarihi Hacı Yusuf Taş Camisi'ne gelen çok sayıda kişi, camide yer bulamayınca namazlarını avluda ve cami çevresinde kıldı.

Ramazanın ilk cuması olması dolayısıyla kent merkezindeki pek çok camide yoğunluk yaşandı.

- Adıyaman

Adıyamanlılar, ramazan ayının ilk cuma namazını kılmak için camilere akın etti.

Yenipınar Camisi, cuma namazı kılmak isteyenlerle doldu. Yer bulamayanlar cami avlusuna ve caminin önündeki kaldırımlara kilim, karton veya seccade sererek namazlarını kıldı.

Cuma hutbesinde "Dinmeyen Yaramız: Kudüs" konusuna değinildi.

- Şanlıurfa

İnanç turizminin önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da, ramazan ayının ilk cuma namazını kılmak isteyenler, Balıklıgöl yerleşkesindeki camileri doldurdu.

"Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan kentte, çevre illerden gelen çok sayıda kişi, Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı rivayet edilen Balıklıgöl Yerleşkesi ile Eyüp Peygamber'in hastalığında çile çektiği öngörülen mekanı ziyaret etti.

Cuma namazı saatine kadar camilerde Kur'an-ı Kerim okuyan vatandaşlar, kutsal mekanlarda dua etti. Balıklıgöl yerleşkesinde bulunan camilerde yer bulamayan çok sayıda kişi namazını avluda kıldı.

Hutbenin ardından Filistin için dua edildi.

Ramazanın ilk cuma namazı

- Malatya, Şanlıurfa ve Adıyaman'da vatandaşlar camilere akın etti

1 / 11

Ramazanın ilk cuma namazı kılındı

Ramazanın ilk cuma namazı kılındı
2 / 11

Ramazanın ilk cuma namazı kılındı

Ramazanın ilk cuma namazı kılındı
3 / 11

Ramazanın ilk cuma namazı kılındı

Ramazanın ilk cuma namazı kılındı
4 / 11

Ramazanın ilk cuma namazı kılındı

Ramazanın ilk cuma namazı kılındı
5 / 11

Ramazanın ilk cuma namazı kılındı

Ramazanın ilk cuma namazı kılındı
6 / 11

Ramazanın ilk cuma namazı kılındı

Ramazanın ilk cuma namazı kılındı
7 / 11

Ramazanın ilk cuma namazı kılındı

Ramazanın ilk cuma namazı kılındı
8 / 11

Ramazanın ilk cuma namazı kılındı

Ramazanın ilk cuma namazı kılındı
9 / 11

Ramazanın ilk cuma namazı kılındı

Ramazanın ilk cuma namazı kılındı
10 / 11

Ramazanın ilk cuma namazı kılındı

Ramazanın ilk cuma namazı kılındı
11 / 11

Ramazanın ilk cuma namazı kılındı

Ramazanın ilk cuma namazı kılındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Malatya Ramazanın ilk cuma namazı Şanlıurfa

En Çok Okunan Haberler

Survivor 74. bölüm fragmanı! Nagihan'ı ağlatan kavga! Turabi çılgına döndü

Survivor 74. bölüm fragmanı! Nagihan'ı ağlatan kavga! Turabi çılgına döndü

Son dakika! MHP milletvekili adayları belli oldu! İşte İl il MHP milletvekili adayları listesi

Son dakika! MHP milletvekili adayları belli oldu! İşte İl il MHP milletvekili adayları listesi

Abdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarız

Abdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarız

Tekvando Milli Takımı'nda skandal iddiası

Tekvando Milli Takımı'nda skandal iddiası

DSP 24 Haziran'da Millet İttifakı'nı destekleyecek!

DSP 24 Haziran'da Millet İttifakı'nı destekleyecek!

OHAL Komisyonundan son dakika karar!

OHAL Komisyonundan son dakika karar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yıldız Tilbe 24 Haziran seçimleri için şarkısını vermedi ama...

Yıldız Tilbe 24 Haziran seçimleri için şarkısını vermedi ama...

Yıldız Tilbe 24 Haziran seçimleri için şarkısını vermedi ama...

Yıldız Tilbe 24 Haziran seçimleri için şarkısını vermedi ama...

Bir milletin dirilişi: 19 Mayıs 1919

Bir milletin dirilişi: 19 Mayıs 1919

TSK'dan 19 Mayıs afişi

TSK'dan 19 Mayıs afişi

Gurbetçilerin akınına uğrayan Şavşat'ta korkutan olay

Gurbetçilerin akınına uğrayan Şavşat'ta korkutan olay

Bolu'da kimyasal maddeden zehirlenen işçiler hastaneye kaldırıldı!

Bolu'da kimyasal maddeden zehirlenen işçiler hastaneye kaldırıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.