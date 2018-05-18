Ramazanın ilk cuma namazı

Malatya, Şanlıurfa ve Adıyaman'da vatandaşlar, 11 ayın sultanı ramazanın ilk cuma namazını kılmak için camileri doldurdu.

Cuma namazı için Malatya kent merkezindeki tarihi Hacı Yusuf Taş Camisi'ne gelen çok sayıda kişi, camide yer bulamayınca namazlarını avluda ve cami çevresinde kıldı.

Ramazanın ilk cuması olması dolayısıyla kent merkezindeki pek çok camide yoğunluk yaşandı.

- Adıyaman

Adıyamanlılar, ramazan ayının ilk cuma namazını kılmak için camilere akın etti.

Yenipınar Camisi, cuma namazı kılmak isteyenlerle doldu. Yer bulamayanlar cami avlusuna ve caminin önündeki kaldırımlara kilim, karton veya seccade sererek namazlarını kıldı.

Cuma hutbesinde "Dinmeyen Yaramız: Kudüs" konusuna değinildi.

- Şanlıurfa

İnanç turizminin önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da, ramazan ayının ilk cuma namazını kılmak isteyenler, Balıklıgöl yerleşkesindeki camileri doldurdu.

"Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan kentte, çevre illerden gelen çok sayıda kişi, Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı rivayet edilen Balıklıgöl Yerleşkesi ile Eyüp Peygamber'in hastalığında çile çektiği öngörülen mekanı ziyaret etti.

Cuma namazı saatine kadar camilerde Kur'an-ı Kerim okuyan vatandaşlar, kutsal mekanlarda dua etti. Balıklıgöl yerleşkesinde bulunan camilerde yer bulamayan çok sayıda kişi namazını avluda kıldı.

Hutbenin ardından Filistin için dua edildi.