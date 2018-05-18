Ramazanın ilk cuma namazında Filistinliler için dua

İSTANBUL (AA) - Ramazan ayının ilk cuma namazını Eyüp Sultan Camisi'nde kılan vatandaşlar, şehit Filistinliler için dua etti.
Cuma namazını Eyüp Sultan Camisi'nde kılmak isteyenler öğle vakti camiyi doldurdu. Caminin kısa sürede dolması nedeniyle bazı vatandaşlar namazı avluda kıldı.
Cuma hutbesinde ise Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın Müslümanlar için önemi anlatıldı.
Hutbe sonrasında ise ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto ederken İsrail askerlerinin saldırısı sonucu şehit olan Filistinliler için dua edildi.
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