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Ramazanın ilk günü sokaklar davul sesleriyle inledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 09:24 | Son Güncelleme

RAMAZAN'ın ilk gününde vatandaşları sahura kaldırmak için İstanbul sokakları davul sesleriyle inledi.

Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Ali Kerem BENGİ/İstanbul,(DHA) RAMAZAN'ın ilk gününde vatandaşları sahura kaldırmak için İstanbul sokakları davul sesleriyle inledi. 25 yıllık davulcu İbrahim Tilki hem davul çaldı hem de Fatih sokaklarında mani söyledi. Ramazan ayının simgelerinden biridir Ramazan Davulcuları, her yıl Ramazan'ın başlamasıyla birlikte sokaklarda onların sesi yankılanır. Bu yılda Ramazan Davulcuları sokaklarda hem davula vurdu hem de mani söyledi. "BABA MESLEĞİ 25 YILDIR DAVULCUYUM" Fatih'te davulculuk yapan İbrahim Tilki, 25 yıldır davulculuk yaptığını belirterek, "Ben babamın yardımcısıyım, yani baba mesleği bu. 25 yıldır davulculuk yapıyoruz" dedi. DAVUL ÇALMAK İÇİN ADANA'DAN GELDİ Kadıköy'de davulculuk yapan Serkan Aslan, Ramazan'da davulculuk yapmak için Adana'dan geldiğini söyledi. Geleneklerin devam etmesi gerektiğini vurgulayan Aslan, "Bugün Ramazanın ilk günü, Ramazan davulunu çalmak için Adana'dan geldik. Bugün harçlıklarımızı topladık sağolsun bi apartmandan 10 tl bahşiş verdiler. Ramazan'ın bitmesinin ardından memleketimize döneceğiz" dedi.

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