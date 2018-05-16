Ramazanın ilk iftarı

Bursa, Eskişehir ve Çanakkale'de vatandaşlar, ramazan ayının ilk iftarında kurulan sofralarda bir araya geldi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki otoparkta oluşturulan aşevine gelenler, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ve belediye bürokratlarıyla ramazan ayının ilk orucunu açtı.

Servis masasının arkasına geçip yemek dağıtan Aktaş, ezanla birlikte vatandaşlarla iftar etti.

Aktaş, yaptığı açıklamada, on bir ayın sultanı ramazanın başta Bursa ve Türkiye olmak üzere dünyadaki Müslümanlar için hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Bursa’da bu yıl ramazan ayının, içeriğine uygun olarak Kur'an-ı Kerim ve kasidelerle, dini sohbetlerle dolu dolu yaşanacağını belirten Aktaş, Fomara'daki aşeviyle şehrin farklı noktalarında kurulan iftar çadırlarında vatandaşları ağırlayacaklarını söyledi.

- Çanakkale

Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Parkı yanında kurulan iftar çadırında 750 kişiye yemek verildi.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz da eşi Hacer Yılmaz ile ilk iftarını burada açtı.