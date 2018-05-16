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Ramazanın ilk iftarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 22:51 | Son Güncelleme

Bursa, Eskişehir ve Çanakkale'de vatandaşlar, kurulan sofralarda oruçlarını açtı

Bursa, Eskişehir ve Çanakkale'de vatandaşlar, ramazan ayının ilk iftarında kurulan sofralarda bir araya geldi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki otoparkta oluşturulan aşevine gelenler, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ve belediye bürokratlarıyla ramazan ayının ilk orucunu açtı.

Servis masasının arkasına geçip yemek dağıtan Aktaş, ezanla birlikte vatandaşlarla iftar etti.

Aktaş, yaptığı açıklamada, on bir ayın sultanı ramazanın başta Bursa ve Türkiye olmak üzere dünyadaki Müslümanlar için hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Bursa’da bu yıl ramazan ayının, içeriğine uygun olarak Kur'an-ı Kerim ve kasidelerle, dini sohbetlerle dolu dolu yaşanacağını belirten Aktaş, Fomara'daki aşeviyle şehrin farklı noktalarında kurulan iftar çadırlarında vatandaşları ağırlayacaklarını söyledi.

- Çanakkale

Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Parkı yanında kurulan iftar çadırında 750 kişiye yemek verildi.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz da eşi Hacer Yılmaz ile ilk iftarını burada açtı.

Mübarek ramazan ayına ermenin mutluluğunu vatandaşlarla birlikte yaşadıklarını ifade eden Yılmaz, "Göreve geldiğimizden bu yana her yıl bu iftar yemeğini veriyoruz. İftar programlarımıza vatandaşlarımız ilgi gösteriyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Ayrıca buraya gelemeyen yaşlı ve kimsesiz, yardıma muhtaç 150 ailenin evlerine yemek gönderiyoruz." dedi.

- Eskişehir

Eskişehir'de ramazan ayının ilk günü dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, beraberindekilerle Eskişehir-Bursa karayolu Batıkent kavşağındaki polis asayiş uygulama noktasını ziyaret etti.

Dinç ve beraberindekiler, burada okunan ezanın ardından görevli polis memurları ile oruçlarını açtı.

Edilen duanın ardından polis ekipleri uygulamalarını sürdürdü.

Öte yandan ekipler, yolda oruçlarını açmak zorunda kalan vatandaşlara su ve hurma ikram etti.

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