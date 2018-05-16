Ramazanın ilk iftarı açıldı

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazanın İslam alemine barış ve huzur getirmesini temenni etti.

Şahin, Gaziantep Üniversitesi Bulvarı'ndaki Ata Park'ta düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, önceki yıllarda olduğu gibi bu ramazanda da iftarları halkla birlikte yapmaya çalışacaklarını ifade ederek, ilk iftarı da üniversitelilerle yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Ramazanın ülke için hayırlı olmasını dileyen Gürkan, vatandaşların iftar sofrasına birlik ve beraberlik içinde oturduğunu söyledi.

Gürkan, her yıl geleneksel olarak düzenledikleri iftar programlarında, belediye meclis üyeleri ile muhtarların, vatandaşların rahat bir şekilde oruç açması için çalıştığını aktaran Gürkan, "İftar çadırında günlük 2 bin 500 kişiye yemek veriyoruz. Ayrıca ihtiyaç sahibi ailelerin evine de 500 kişilik yemek götürüyoruz. Ramazan boyunca 90 bin kişiye sıcak yemek vermeyi planlıyoruz. Yemeklerin maliyetinin büyük kısmını hayırseverler karşılıyor, kendilerine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

İsrail'in saldırılarında çok sayıda Filistinli'nin yaşamını yitirdiğini anımsatan Gürkan, "İslam dünyası acı bir tabloyla ramazan ayına girdi. Şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum. Kudüs'ün de bir an önce huzur bulmasını temenni ediyorum." dedi.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince kent merkezinde kurulan çadırda vatandaşlar ilk iftarını yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca eski SSK binası alanına kurulan çadıra gelen vatandaşlar, ezanın okunmasıyla ilk iftarı açmanın heyecanını yaşadı.