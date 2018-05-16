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Ramazanın ilk iftarı açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 21:20 | Son Güncelleme

Gaziantep, Malatya ve Kahramanmaraş'ta ramazanın ilk iftarı yapıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Malatya ve Kahramanmaraş'ta ramazanın ilk iftarı yapıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ilk iftarı üniversite öğrencileriyle birlikte yaptı.

Şahin, Gaziantep Üniversitesi Bulvarı'ndaki Ata Park'ta düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, önceki yıllarda olduğu gibi bu ramazanda da iftarları halkla birlikte yapmaya çalışacaklarını ifade ederek, ilk iftarı da üniversitelilerle yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Şahin, kentin 6 bölgesinde ramazan boyunca toplam 300 bin kişiye iftar vereceklerini, kültürel maneviyatı da zenginleştirecek etkinlikler organize edeceklerini söyledi.

- MALATYA

Malatya'da vatandaşlar bazı belediyelerin kentin farklı yerlerine kurdukları çadırlarda ilk iftarını yaptı.

Battalgazi Belediyesi tarafından Malatya Valiliği önünde kurulan çadıra gelen vatandaşlar, akşam ezanının okunmasıyla ilk iftarı açmanın mutluluğunu yaşadı.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazanın İslam alemine barış ve huzur getirmesini temenni etti.

Ramazanın ülke için hayırlı olmasını dileyen Gürkan, vatandaşların iftar sofrasına birlik ve beraberlik içinde oturduğunu söyledi.

Gürkan, her yıl geleneksel olarak düzenledikleri iftar programlarında, belediye meclis üyeleri ile muhtarların, vatandaşların rahat bir şekilde oruç açması için çalıştığını aktaran Gürkan, "İftar çadırında günlük 2 bin 500 kişiye yemek veriyoruz. Ayrıca ihtiyaç sahibi ailelerin evine de 500 kişilik yemek götürüyoruz. Ramazan boyunca 90 bin kişiye sıcak yemek vermeyi planlıyoruz. Yemeklerin maliyetinin büyük kısmını hayırseverler karşılıyor, kendilerine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

İsrail'in saldırılarında çok sayıda Filistinli'nin yaşamını yitirdiğini anımsatan Gürkan, "İslam dünyası acı bir tabloyla ramazan ayına girdi. Şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum. Kudüs'ün de bir an önce huzur bulmasını temenni ediyorum." dedi.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince kent merkezinde kurulan çadırda vatandaşlar ilk iftarını yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca eski SSK binası alanına kurulan çadıra gelen vatandaşlar, ezanın okunmasıyla ilk iftarı açmanın heyecanını yaşadı.

Sosyal Hizmetler Şube Müdürü İbrahim Altun, yaptığı açıklamada, kent genelinde günlük 7 bin kişiye iftar vermek üzere hazırlıklarını yaptıklarını, bugün de ilk iftarlarını vatandaşlarla birlikte açtıklarını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'un destekleriyle il genelinde iftar organizasyonları düzenleyeceklerini dile getiren Altun, kent merkezi ve ilçelerde belirlenen noktalarda da yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek imkanı sağladıklarını sözlerine ekledi.

Ramazanın ilk iftarı açıldı

- Gaziantep, Malatya ve Kahramanmaraş'ta ramazanın ilk iftarı yapıldı

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Ramazanın ilk iftarı açıldı

Ramazanın ilk iftarı açıldı
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Ramazanın ilk iftarı açıldı

Ramazanın ilk iftarı açıldı
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Malatya'da ilk iftar

Malatya'da ilk iftar
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Malatya'da ilk iftar

Malatya'da ilk iftar
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Malatya'da ilk iftar

Malatya'da ilk iftar
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Malatya'da ilk iftar

Malatya'da ilk iftar
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Gaziantep ilk iftar Kahramanmaraş Malatya Selahatn Gürkan

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