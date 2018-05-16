Ramazan'ın ilk iftarı Hakkari'de açıldı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- TÜRKİYE'de, akşam ezanının en erken okunduğu il olan Hakkari'de ilk iftar açıldı.
Ramazan ayı nedeniyle Hakkari Belediyesi tarafından eski valilik binası önünde iftar çadırı kuruldu. Vatandaşlar, iftar saatinin yaklaşması ile birlikte çadırlar önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Yemeklerini alıp, çadırdaki yerlerini alan vatandaşlar, ezanın okunmasıyla birlikte, dualar eşliğinde iftarını açtı.
Hakkari Belediyesi tarafından her gün 750 kişiye Ramazan boyunca yemek verileceğini belirten Medrese Mahallesi Muhtarı Cabbar Aydın, ''Belediyemiz her gün iftar yemeğinde 750 kişilik yemek verecek, mağdur olan ihtiyacı olan herkes gelip burada yemeğini yiyebilir. Belediyemize çok teşekkür ediyoruz'' dedi.
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