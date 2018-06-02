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Ramazanın maneviyatı Somuncu Baba'da yaşanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 12:28 | Son Güncelleme

Anadolu'nun manevi mimarlarından "Somuncu Baba" olarak da bilinen Şeyh Hamid-i Veli'nin Aksaray'daki külliyesinde, ramazan dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor - İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan: - "Külliyede Somuncu Baba'nın hayatının panoramik olarak sunulduğu güzel bir müzemiz var. Bu müzede Somuncu Baba’nın hayatı başından itibaren kesitlerle anlatılıyor. Misafirlerimiz külliyedeki Somuncu Baba Fırını’ndan özel somun ekmeklerini alarak şehrimizden ayrılıyor"

OĞUZHAN DEMİRAY - Anadolu'nun manevi mimarlarından "Somuncu Baba" olarak da bilinen Şeyh Hamid-i Veli'nin Aksaray'daki külliyesinde, ramazan dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Hacı Bayram-ı Veli'nin hocası, alim ve mutasavvıf Şeyh Hamid-i Veli'nin türbesinin yanına yaptırılan külliyeye gelenler, Somuncu Baba'nın hayatının minyatürlerle 12 bölümde anlatıldığı müzeyi ziyaret ediyor.

Başta çevre iller olmak üzere Türkiye'nin birçok kentinden gelen ziyaretçiler, türbede duasını edip, çilehaneye girerek Somuncu Baba'nın burada yaşadığı güzellikleri keşfetmeye çalışıyor.

Vatandaşlar gün içerisinde vakit namazları için de Somuncu Baba Camisi'ne akın ederek, namazlarını açık havada eda ediyor. Türbeyi ziyarete gelenler, Somuncu Baba’nın hatırasına külliyedeki fırında pişirilen somun ekmeğini almayı da ihmal etmiyor.

Ramazanda teravih namazları da külliyedeki caminin yanındaki açık alanda kılınıyor.

- Somuncu Baba'ya özel somun ekmek alıyorlar

Aksaray Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Somuncu Baba'nın kentin manevi mimarlarından olduğunu söyledi.

Türbesinin bulunduğu bölgenin Aksaray Belediyesince yeniden düzenlendiğini belirten Doğan, şöyle devam etti:

"Somuncu Baba Türbesi ve Külliyesi her yıl uzaktan ve yakından binlerce insanın ziyaret ettiği Aksaray'daki önemli mekanlardandır. Somuncu Baba hazretlerinin kabrinin bulunduğu yerde Aksaray Belediyesinin yaptığı düzenleme ile çok güzel bir külliye oluşturuldu. Külliyede Somuncu Baba’nın hayatının panoramik olarak sunulduğu güzel bir müzemiz var. Bu müzede Somuncu Baba’nın hayatı başından itibaren kesitlerle anlatılıyor. Misafirlerimiz külliyedeki Somuncu Baba Fırını’ndan özel somun ekmeklerini alarak şehrimizden ayrılıyor."

Yılın her mevsimi Somuncu Baba'nın yoğun şekilde ziyaret edildiğini, ancak ramazan ayında farklı bir yoğunluk olduğunu anlatan Doğan, "Bölgenin özellikle ramazan ayında manevi havası daha fazla. Buraya gelenler ramazan ayında teravih namazlarını kılıyor. Özellikle dışarıdan gelen misafirler, ramazanın manevi havasını burada doyasıya teneffüs ediyorlar." diye konuştu.

Doğan, çekimleri Aksaray'da gerçekleştirilen "Somuncu Baba: Aşkın Sırrı" filminin de külliyeye ilgiyi arttırdığına dikkati çekerek, turizm firmalarının kente kültür turları düzenlemeye başladıklarını aktardı.

- Hacı Bayram-ı Veli'nin hocası

Somuncu Baba'nın Anadolu'daki tasavvuf hayatının önderlerinden olduğuna işaret eden Doğan, şunları kaydetti:

"Çok kıymetli öğrenciler yetiştirmiştir. Bunlardan en önemlisi Hacı Bayram-ı Veli’dir. Hacı Bayram-ı Veli’nin hocası olan Somuncu Baba hazretleri, Osmanlı'nın kuruluş dönemini ilmi ve dini yönden etkilemiş önemli şahsiyetlerden biridir. O, Hacı Bayram’ı yetiştirmiş, Hacı Bayram da Akşemseddin'i. Akşemseddin'in öğrencisi ise Fatih Sultan Mehmet'tir."

Külliyeyi ziyarete Konya'dan gelen Mehmet Polat da büyük bir evliya olan Somuncu Baba'yı ziyaret etmek istediklerini dile getirerek, "Mübarek ramazan ayında buranın manevi havasını teneffüs etmek için geldik. Somuncu Baba'nın hayatını anlatan levhaları okuduk ve çok etkilendik. Hayatımıza biraz daha çeki düzen vermemiz gerektiğini, bu dünyanın sadece bir misafirhane olduğunu bir kez daha hatırladık." ifadelerini kullandı.

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