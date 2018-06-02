Ramazanın maneviyatı Somuncu Baba'da yaşanıyor

Vatandaşlar gün içerisinde vakit namazları için de Somuncu Baba Camisi'ne akın ederek, namazlarını açık havada eda ediyor. Türbeyi ziyarete gelenler, Somuncu Baba’nın hatırasına külliyedeki fırında pişirilen somun ekmeğini almayı da ihmal etmiyor.

Başta çevre iller olmak üzere Türkiye'nin birçok kentinden gelen ziyaretçiler, türbede duasını edip, çilehaneye girerek Somuncu Baba'nın burada yaşadığı güzellikleri keşfetmeye çalışıyor.

Türbesinin bulunduğu bölgenin Aksaray Belediyesince yeniden düzenlendiğini belirten Doğan, şöyle devam etti:

"Somuncu Baba Türbesi ve Külliyesi her yıl uzaktan ve yakından binlerce insanın ziyaret ettiği Aksaray'daki önemli mekanlardandır. Somuncu Baba hazretlerinin kabrinin bulunduğu yerde Aksaray Belediyesinin yaptığı düzenleme ile çok güzel bir külliye oluşturuldu. Külliyede Somuncu Baba’nın hayatının panoramik olarak sunulduğu güzel bir müzemiz var. Bu müzede Somuncu Baba’nın hayatı başından itibaren kesitlerle anlatılıyor. Misafirlerimiz külliyedeki Somuncu Baba Fırını’ndan özel somun ekmeklerini alarak şehrimizden ayrılıyor."

Yılın her mevsimi Somuncu Baba'nın yoğun şekilde ziyaret edildiğini, ancak ramazan ayında farklı bir yoğunluk olduğunu anlatan Doğan, "Bölgenin özellikle ramazan ayında manevi havası daha fazla. Buraya gelenler ramazan ayında teravih namazlarını kılıyor. Özellikle dışarıdan gelen misafirler, ramazanın manevi havasını burada doyasıya teneffüs ediyorlar." diye konuştu.