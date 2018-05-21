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Ramazanın özel lezzeti küncülü helvaya yoğun talep

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 14:10 | Son Güncelleme

Hatay'da sadece ramazan ayında yapılan yöresel tatlı küncülü helva yoğun talep görüyor

Hatay’da ramazan ayının vazgeçilmezlerinden küncülü helvanın yapımına başlandı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı'na layık görülen Hatay’da, sadece ramazan ayında yapılan küncülü helva, yoğun talep görüyor.

Yöresel helva, iftar sonrası sunumlarında yer alarak damaklara hitap ediyor.

Zengin mutfağı ve birbirinden lezzetli yemekleriyle ön plana çıkan gastronomi şehri Hatay, künefe ve kabak tatlısı gibi yöresel tatlıların yanı sıra küncülü helvasıyla da adından sıkça söz ettiriyor.

Tahin, şeker, çöven otu, ve yörede küncü olarak bilinen susamın karışımıyla üretilen helva, iftar sonrasında atıştırmalık olarak tercih ediliyor.

Küncülü helva ustası Sadık Fansa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geleneksel yöntemlerle 43 yıldır dedelerinden kendilerine miras kalan işini Antakya Uzun Çarşı'da sürdürmeye devam ettiğini belirtti.

Helva ustası Şahap Fansa ise Küncülü helvanın sadece ramazan ayında yapıldığından dolayı çok rağbet gördüğünü kaydetti.

Talep doğrultusunda Türkiye’nin her yerine küncülü helva gönderdiklerini aktaran Fansa, kilosunu 18 liraya sattıkları küncülü helvadan günlük ortalama 200 kilogram ürettiklerini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Antakya hatay Ramazan tatlı

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