Ramazanın özel lezzeti küncülü helvaya yoğun talep

Hatay’da ramazan ayının vazgeçilmezlerinden küncülü helvanın yapımına başlandı.
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı'na layık görülen Hatay’da, sadece ramazan ayında yapılan küncülü helva, yoğun talep görüyor.
Yöresel helva, iftar sonrası sunumlarında yer alarak damaklara hitap ediyor.
Zengin mutfağı ve birbirinden lezzetli yemekleriyle ön plana çıkan gastronomi şehri Hatay, künefe ve kabak tatlısı gibi yöresel tatlıların yanı sıra küncülü helvasıyla da adından sıkça söz ettiriyor.
Tahin, şeker, çöven otu, ve yörede küncü olarak bilinen susamın karışımıyla üretilen helva, iftar sonrasında atıştırmalık olarak tercih ediliyor.
Küncülü helva ustası Sadık Fansa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geleneksel yöntemlerle 43 yıldır dedelerinden kendilerine miras kalan işini Antakya Uzun Çarşı'da sürdürmeye devam ettiğini belirtti.
Helva ustası Şahap Fansa ise Küncülü helvanın sadece ramazan ayında yapıldığından dolayı çok rağbet gördüğünü kaydetti.
Talep doğrultusunda Türkiye’nin her yerine küncülü helva gönderdiklerini aktaran Fansa, kilosunu 18 liraya sattıkları küncülü helvadan günlük ortalama 200 kilogram ürettiklerini söyledi.
CHP'li Eren Erdem'in yurt dışına çıkışına izin verilmedi
HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'tan tutukluluğuna ilişkin son dakika açıklaması!
'Ahmet Hakan gazetecilik sınırlarını aştı!'
İlber Ortaylı'yı şaşırtan sürpriz! Bir anda karşısında görünce sahnede öylece kaldı
İşte Ankara'nın kahramanı! Selde mahsur kalanları tek tek kurtardı
Oray Eğin'den Muharrem İnce için sert sözler: Atma Ziya
Kızının midesi giderek büyüyordu! Doktor kontrol edince şok gerçek ortaya çıktı
12 yaşında kaçırılan, 18’indeki 2 çocuk annesi Pelda nasıl öldü?
Çin'den tepki çeken hamle! Bombardıman uçakları harekete geçti
Bomba iddia: ABD, Suriye’nin kuzeyinden çekiliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum