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Ramazanın ruhu bu sokakta yaşatılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 23:14 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Mimar Sinan Parkı'nda kurduğu ramazan sokağındaki etkinlikler ilgi görüyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesinin geleneksel hale getirdiği ramazan sokağını her gün binlerce kişi ziyaret ediyor.

Mimar Sinan Parkı'na kurulan ramazan sokağı, Osmanlı kıyafetleriyle çektirilen hatıra fotoğrafından kahvesine, şerbetinden şeker pamuğuna ve közde mısırına kadar hem çocukların hem de ailelerin gezip eğleneceği bir mekan.

Kalabalıkta gezen çocukların Osmanlı şerbetini içip, Karagöz ve Hacivat gölge oyununu izlediği sokakla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, geçmiş dönemlerin ruhunun "ramazan sokağı"nda yaşattıklarını söyledi.

Başkan Çelik, ramazan sokağının, on bir ayın sultanının manevi iklimini yansıttığını belirterek şunları kaydetti:

"Mimar Sinan Parkı'na kurulan sokağımızı geleneksel hale getirdik. Burada o kutsal havayı estirecek etkinlikler yapıyoruz. Teravih öncesi çocuklar için programımız var. Çocuklarımız hem eğleniyor hem öğreniyor. Bununla beraber dondurmasından künefesine, pişmaniyesinden yöresel tatlara kadar her şeyi burada bulmak mümkün. KAYMEK kursiyerlerinin el emeği ürünleri de sergileniyor. İl dışından da ziyaretçilerimiz geliyor. Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat gibi illerden aileleriyle gelenler var. Burada eğlenceli bir şekilde vakit geçirebiliyorlar. Hafta sonları 20 bini buluyor ziyaretçi sayısı. Bu sene 500 bin kişiyi bekliyoruz ramazan sokağımıza. Konserlere olan ilgi de yoğun. Mesir macunu, Osmanlı şerbeti, turşular, mısır gibi farklı lezzetler de bu sokakta var."

Çelik, ulaşımda kolaylık oluşturması amacıyla otobüs sefer saatlerinde düzenleme yaptıklarını söyleyerek herkesi ramazan sokağına davet etti.

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Anahtar Kelimeler:
Karagöz ve Hacıvat Kayseri Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik Ramazan sokağı

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