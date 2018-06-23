"Rami Kışlası, bir kültürel kışla olacak"

İSTANBUL (AA) - AHMET ESAD ŞANİ - Edebiyatçı, şair ve yazar Beşir Ayvazoğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ve 7 milyon kitabın okuyucuyla buluşacağı yeni kütüphaneyle ilgili, "Rami Kışlası kurtarılmış oldu. Bu askeri kışla, bir kültürel kışla haline gelmiş olacak. Artık askeri fonksiyonu kalmadığına göre, en isabetli fonksiyon kültürel kışla, kültürel merkez, kültür vadisi olarak hizmet vermesidir." dedi. Ayvazoğlu, tamamlandığında 220 bin metrekarelik kullanım alanıyla İstanbul'un kültür ve sanat alanındaki çekim noktalarından biri haline gelmesi planlanan Rami Kışlası'na ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu. "Kütüphaneler bir kültürün, dolayısıyla kültürü üreten milletin hafızasıdır." diyen Ayvazoğlu, kültürel temellere dayanarak ülkenin geleceğini hazırlayan bu hafızanın sürekli canlı tutulması gerektiğini vurguladı. Toplum yaşamında kütüphanelerin önemine dikkati çeken Ayvazoğlu, şunları kaydetti: "Kütüphaneler, insanların ve toplumların kendi ülkesinin kültürü, tarihi, hafızası ve dünya kültürüyle temasa geçtiği mekanlardır. Mekanın çok iyi olması, insanları içeri girdikleri zaman dışarı iten değil de kendisine çeken mekanlar olması gerekiyor. Aslında benim arzuladığım, kütüphane olarak projelendirilip inşa edilmiş kütüphanelerdir. Bildiğiniz gibi Türkiye'deki kütüphaneler genelde eski binaların dönüştürülmesi suretiyle vücuda getiriliyor. Bu Rami Kışlası da eski bir mekanın dönüştürülmesi şeklinde olacak bir kütüphane. Tabii Rami Kışlası çok büyük bir kışla. Askeri yenileşme dönemimizin aynı zamanda bir bakıma mimariye yansımış biçimi olan Rami Topçu Kışlası çok büyük bir alanı kuşatıyor. Çevresini de istimlak ederek yaklaşık 220 bin metrekarelik bir alanı, merkezinde kütüphane olmak üzere bir kültür vadisi yapma projesi bu."

- "İstanbul'daki kütüphaneler ihtiyacı karşılamıyor" Beşir Ayvazoğlu, Rami Kışlası'nda kültür hayatının çeşitli sektörlerinin canlı bir şekilde faaliyet göstereceğini belirterek, kışlanın her türlü kültürel ihtiyacın karşılanacağı bir mekan olarak tasarlanmış gibi göründüğünü ifade etti. Rami Kışlası kütüphanesinin, ihtiyacı büyük ölçüde karşılayacak son derece önemli bir proje olarak göründüğünün altını çizen Ayvazoğlu, şöyle devam etti: "İstanbul'daki kütüphaneler, özellikle sur içinde tarihi yarımadadaki kütüphaneler maalesef ihtiyacı karşılamıyor. Kültürümüzün en önemli mekanlarından biri Beyazıt Devlet Kütüphanesi. Bu tarihi yapı, kültürel hafızamızdır. Daha sonra jandarma kışlası dediğimiz binanın ilave edilmesiyle genişletilmiş bir mekan olmakla beraber, derleme kütüphanesi olduğu için artık depoları ihtiyacı karşılamıyor. Yeni binaların yapılması bu kültürel hafızamızı yansıtan eserlerin kurtarılması daha sağlıklı daha hijyenik ortamlarda korunması son derece önemli." Yazar Ayvazoğlu, Rami Kışlası'nın 7 milyon kitaba ev sahipliği yapacak bir kültür vadisine dönüştürülmesini önemli bulduğunu dile getirerek, "Kısa vadede bu kadar kitabı bir araya getirmek mümkün değil ama zamanla olacaktır. Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı kütüphanesinin de böyle bir hedefi var. Bunlar küçük rakamlar değil." diye konuştu.

Ankara Beştepe'de yapımı devam eden Cumhurbaşkanlığı kütüphanesinin yeni inşa edilen bir yapı olduğunu kaydeden Ayvazoğlu, bir kütüphanenin nasıl olması gerektiği, kitapların nasıl teşhir edilip, depolanacağı, okuyucuların nasıl ağırlanacağı, ihtiyaçların nasıl karşılanacağı gibi konuların önceden düşünülmüş olması sayesinde, sıkıntı çekme ihtimalinin uzun süre ortadan kalkmış olacağını aktardı. - "Kütüphaneler kütüphanesi" kavramı Beşir Ayvazoğlu, projede var olan en güzel unsurlardan birinin de 'kütüphaneler kütüphanesi' kavramı olduğunu söyleyerek, "Projenin en önemli unsurlarından biri olarak 'kütüphanelerin kütüphanesi' fonksiyonunu görüyorum. O kadar önemli kütüphaneler, sahipleri öldükten sonra dağılmış yok olmuştur ki, bu tedbir, bu düşünce birçok kütüphaneyi kurtaracağı gibi dünya kadar kitap biriktirip de bunların ne olacağını kara kara düşünenler için de bir çıkar yol anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu. Rami Kışlası'nın büyük bir mekan olması nedeniyle, ilave mekanlarla tarihi bir mekanı dönüştürmüş olmaktan kaynaklanan sıkıntıların giderilebileceğinin altını çizen Ayvazoğlu, "Rami Kışlası kurtarılmış oldu. Bu askeri kışla, bir kültürel kışla haline gelmiş olacak. Artık askeri fonksiyonu kalmadığına göre, en isabetli fonksiyon kültürel kışla, kültürel merkez, kültür vadisi olarak hizmet vermesidir." ifadelerine yer verdi.