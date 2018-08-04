Rami Kışlası'nda son durum havadan görüntülendi

Anıl UÇAN - İstanbul DHA - EYÜPSULTAN'da bulunan 250 yıllık Rami Kışlası'nı, Türkiye'nin en büyük kütüphanesi haline getirecek olan proje kapsamında restorasyon çalışmaları devam ediyor. Müze, kütüphane, restoranlar, alışveriş mekanları ve 200 dönümlük peyzaj düzenlemesini içeren restorasyon çalışmaları havadan görüntülendi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bugün öğleden sonra Rami Kışlası'nda incelemelerde bulunacak.
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