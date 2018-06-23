"Rami'de yapılacak kütüphanenin haberi bile bizi heyecanlandırdı"

İSTANBUL (AA) - AHMET ESAD ŞANİ - Osmanlı tarihçisi, yazar Dursun Gürlek, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ve 7 milyon kitabın okuyucuyla buluşacağı yeni kütüphaneyle ilgili, "Rami'de yapılacak ve içinde 7 milyon kitap olacak kütüphanenin haberi bile bizi heyecanlandırdı. Bu gerçekleşince heyecanımız ikiye katlanacak." dedi. Gürlek, Kültür ve Turizm Bakanlığınca, binaların restorasyonunun tamamlanmasının ardından 220 bin metrekarelik kullanım alanıyla Türkiye’nin en büyük kütüphanesi haline gelecek İstanbul Eyüpsultan'daki 250 yıllık Rami Kışlası’na ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu. İstanbul'da çok güzel tarihi kütüphaneler olduğuna dikkati çeken Gürlek, "İstanbul, cami, su ve İslami sanatlar medeniyeti olduğu gibi aynı zamanda kütüphane medeniyetidir. Ankara siyasetin, İstanbul kültürün başkenti. Tabii kültür deyince de aklımıza kütüphaneler geliyor. Tarihi kütüphanelerden Süleymaniye Kütüphanesi, Atıf Efendi Kütüphanesi, Millet Kütüphanesi, Beyazıt Devlet Kütüphanesi ve diğer ilçelerimizdeki kütüphanelerle beraber İstanbul için tam bir kütüphaneler şehri diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Yazar Gürlek, Rami Kışlası'nda yapılacak kütüphanenin, okuyucunun her şeyi bulabileceği, bütün imkanların olduğu ferah bir mekan olacağını dile getirerek, şunları söyledi: "Rami'de yapılacak ve içinde 7 milyon kitap olacak kütüphanenin haberi bile bizi heyecanlandırdı. Bu gerçekleşince heyecanımız ikiye katlanacak. İstanbul'da buna benzer başka kütüphanelerin kurulacağına dair de haberler alıyoruz. Bu haberler bizi sevindiriyor." - "Kitaba bakan insan lazım saatine bakan değil" Dursun Gürlek, kütüphanelerin sayısının çoğalmasının takdiri hak ettiğini ve alkışlanması gereken bir gelişme olduğunu sözlerine ekleyerek, "Ancak kütüphaneler sadece binadan, raflardan ve benzeri maddi varlıklardan ibaret değildir. Kütüphaneleri daha canlı hale getirmek için kitapla ilgili olan kimseleri, kitabı seven kimseleri bu kütüphanelerde istihdam etmek gerekiyor ki bunlara canlı kütüphaneler diyebilelim." değerlendirmesinde bulundu. Kütüphaneleri cazibe merkezi haline getirmek için görev yapanların gerçek kitapseverler olması gerektiğinin altını çizen Gürlek, şu bilgileri verdi:

"Kitaba bakan insan lazım, saatine bakan değil. Mekanı şereflendiren orada bulunan kimsedir. Kütüphaneler de böyledir. Eski kütüphanecilerin çoğu böyleydi. Millet Kütüphanesi deyince Ali Emiri Efendi aklımıza geliyor. Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nde İsmail Saib Sencer hoca, Necati Lugal, Sadettin Nüzhet Ergun, Üsküdar'da Hacı Selim Ağa Kütüphanesi'nde ise Ahmed Remzi Dede geliyor. Onların kendileri zaten canlı, ayaklı kütüphaneydi. Bu insanlar görev yaptıkları kütüphaneleri birer cazibe merkezi haline getirmişlerdi. Yeni yapılacak kütüphanelerde de böyle insanlara çok ihtiyaç var. Ben bu insan kaynaklı görevleri çok önemsiyorum. Tabii ki yapı itibariyle muhteşem olması da bizi heyecanlandırır ama önce bize kitap gibi insanlar lazım." Gürlek, kitapseverlerin çoğalması için büyük çaba gösterilmesi gerektiğine işaret ederek, "Çünkü medeniyetimiz kitap medeniyetidir ve inancımızın da dinimizin de ilk emri 'oku'dur. Bu 'oku' emrinin son derece geniş kapsamlı manasına uygun hareket etmezsek uhrevi bir sorumluluk altına gireceğimiz kesindir." dedi.