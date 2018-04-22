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Rana hanımın boğa güreşi tutkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 10:29 | Son Güncelleme

MUĞLA'da yaşayan Rana Otçu (33), ülke genelindeki yarışlarda çok sayıda derecesi bulunan 'Zorbey' isimli boğasına gözü gibi bakıyor.

Rana hanımın boğa güreşi tutkusu

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da yaşayan Rana Otçu (33), ülke genelindeki yarışlarda çok sayıda derecesi bulunan 'Zorbey' isimli boğasına gözü gibi bakıyor. Otçu, yaz aylarında yapılacak güreşler öncesi boğasına, haftanın her günü yarım saat antrenman yaptırıyor.
Menteşe ilçesi Salihpaşalar Mahallesi'nde yaşayan evli ve 2 çocuk annesi ev hanımı Rana Otçu'nun ilgi alanı, birçok kadından farklı. Boğa güreşi tutkunu Otçu, 'Zorbey' isimli boğasına gözü gibi bakıyor. Yaz boyunca düzenlenecek çeşitli güreş festivallerinde arenaya çıkacak boğasını bakıma alan Otçu, sürekli antrenmanlar yaptırıyor. Otçu, kışı ahırda geçirmesi nedeniyle hareketsiz kalıp, kilo alan 50 bin lira değerindeki 1 tonluk boğasına özel program uyguluyor. Zorbey'i haftanın her günü yarım saat boyunca yürüyüşle ve kızak çektirerek güreşlere hazırlıyor.
'ÇOCUKLARIMDAN AYIRT ETMİYORUM'
Kasaplık yapan eşi İsmail Otçu'nun 2010 yılında 'Çakıcı' adlı boğayı satın aldığını belirten Rana Otçu, bu hayvanla birlikte ilgisinin arttığını söyledi. Çakıcı'nın Artvin'de boğa güreşlerine meraklı bir kişiye satıldığını kaydeden Otçu, eşine ısrarı üzerine bu kez 'Zorbey'i satın aldıklarını ifade etti. Rana Otçu, bu boğasının 5 yılda katıldığı 20 güreşte 2 baş, 14 özel kupa ve 3 grup birincilikleri elde ettiğini, sadece 1 yenilgi aldığını kaydetti.
Rana Otçu, "Zorbey'i çocuklarımdan ayırt etmiyorum. 7 boğaya daha bakıyorum. Hepsini çok seviyorum. 2010 yılından bu yana boğa merakım her gün giderek arttı. Antrenman sırasında beni görenler hem şaşırıyor, hem de tebrik ediyor. Hayatımdan memnunum" dedi.
İsmail Otçu ise "Zorbey'in bakımını ve antrenmanlarını eşim kendisi yaptırıyor" diye konuştu.

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Rana hanımın boğa güreşi tutkusuRana hanımın boğa güreşi tutkusuRana hanımın boğa güreşi tutkusuRana hanımın boğa güreşi tutkusu

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