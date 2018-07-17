"Randevulaşmayı da ankesörlü telefondan yapıyorduk"

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan eski yüzbaşıya 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Özkan Alper ile avukatı katıldı.

Sanık Alper, savunmasında, ortaokul üçüncü sınıftan beri FETÖ/PDY yapısı içerisinde olduğunu anlatarak, örgütün kendisini sınavlara hazırladığını ancak hiçbir şekilde tarafına soru verilmediğini iddia etti.

1994'te İzmir Maltepe Askeri Lisesini kazandığını söyleyen Alper, Kara Harp Okulundan mezun olana kadar kendisiyle çeşitli kod isimleri kullanan örgüt üyelerinin ilgilendiğini kaydetti.

Alper, 2012'de Malatya'ya tayininin çıktığını, burada örgüt üyeleriyle irtibatını sürdürdüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Tarık' kod adlı şahıs kendi evinde bana ayda bir randevulaşmak suretiyle FETÖ sohbeti veriyordu. Sohbetlerle ilgili randevulaşmayı da ankesörlü telefon vasıtasıyla yapıyorduk. Aynı ankesörden aranan diğer şahısları da tanırım. Ayrıca örgüt içerisinde evlilik yapmayarak kız arkadaşımla evlendim. Hatta kız arkadaşımdan ayrılmam hususunda o dönem benimle ilgilenen 'Fuat' kod adlı kişi talepte bulundu. Kabul etmeyince kara pilotluktan elendiğim kanaatindeyim. Çünkü aynı dönemde beni branşımdan eleyen kişi ilk kararnamede ihraç edilmiştir."