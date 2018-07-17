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"Randevulaşmayı da ankesörlü telefondan yapıyorduk"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 17:54 | Son Güncelleme

Malatya'da FETÖ/PDY'ye ilişkin davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan eski yüzbaşıya 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verilerek hükmün açıklanması geri bırakıldı - Sanık Özkan Alper: "Tarık' kod adlı şahıs kendi evinde bana ayda bir randevulaşmak suretiyle FETÖ sohbeti veriyordu. Sohbetlerle ilgili randevulaşmayı da ankesörlü telefon vasıtasıyla yapıyorduk" - "Örgüt içerisinde evlilik yapmayarak kız arkadaşımla evlendim. Hatta kız arkadaşımdan ayrılmam hususunda o dönem benimle ilgilenen 'Fuat' kod adlı şahıs benden talepte bulundu. Kabul etmeyince kara pilotluktan elendiğim kanaatindeyim"

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan eski yüzbaşıya 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Özkan Alper ile avukatı katıldı.

Sanık Alper, savunmasında, ortaokul üçüncü sınıftan beri FETÖ/PDY yapısı içerisinde olduğunu anlatarak, örgütün kendisini sınavlara hazırladığını ancak hiçbir şekilde tarafına soru verilmediğini iddia etti.

1994'te İzmir Maltepe Askeri Lisesini kazandığını söyleyen Alper, Kara Harp Okulundan mezun olana kadar kendisiyle çeşitli kod isimleri kullanan örgüt üyelerinin ilgilendiğini kaydetti.

Alper, 2012'de Malatya'ya tayininin çıktığını, burada örgüt üyeleriyle irtibatını sürdürdüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Tarık' kod adlı şahıs kendi evinde bana ayda bir randevulaşmak suretiyle FETÖ sohbeti veriyordu. Sohbetlerle ilgili randevulaşmayı da ankesörlü telefon vasıtasıyla yapıyorduk. Aynı ankesörden aranan diğer şahısları da tanırım. Ayrıca örgüt içerisinde evlilik yapmayarak kız arkadaşımla evlendim. Hatta kız arkadaşımdan ayrılmam hususunda o dönem benimle ilgilenen 'Fuat' kod adlı kişi talepte bulundu. Kabul etmeyince kara pilotluktan elendiğim kanaatindeyim. Çünkü aynı dönemde beni branşımdan eleyen kişi ilk kararnamede ihraç edilmiştir."

Örgüt toplantılarında FETÖ kitaplarından ders yaptırıldığını aktaran Alper, "Toplantılarda benden birliğimle ilgili sıkıntı olup olmadığı sorulurdu. Yapılan görüşmelerde kendimizi gizli tutmamız, namazı ima yoluyla kılmam, gerekirse alkol alınması şeklinde tavsiyede bulunuyorlardı." ifadesini kullandı.

Alper, evlendikten sonra eşinin durumu öğrenmemesi için örgütten ayrıldığını ve toplantılara katılmadığını iddia ederek, "2013 yılı mart, nisan ve eylül ayında telefonuma gelen hiçbir ankesör aramasına cevap vermedim çünkü arayan kişinin onlar olabileceğini biliyordum. Örgütün askeri yapılanması çok gizli olduğu için bildiğim kişi sayısı azdır. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığı, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak verdiği bilgiler dolayısıyla 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.

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duruşma FETÖ Malatya Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi

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