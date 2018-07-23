İSTANBUL (AA) - Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, Türkiye'nin en çok faiz veren dördüncü ülke olduğunu belirterek, "Biz bugünlere kolay gelmedik. Rantiyeci beslemekle ülke ekonomisi kalkınmaz. Rantiyeciye gidecek parayı yatırım yapanlara, sosyal kesimlere vermek daha doğru olur." ifadelerini kullandı.
Cesur, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesi "faizi arttırın" baskılarına yönelik yazılı açıklama yaptı.
Merkez Bankası PPK toplantısı öncesi yine faiz lobisinin "faizi arttırın" çıkışları ve baskısının etkisini göstermeye başladığını belirten Cesur, şunları kaydetti:
"Adeta bu konuda bir kamuoyu oluşturulmaya çalışılıyor. Halihazırda dünyanın en çok faiz veren dördüncü ülkesiyiz. Biz bugünlere kolay gelmedik. Vergilerimizin yüzde 80'i, 90'ı bu lobicilere gidiyordu. O günlerde ekonomimiz çok mu iyiydi? Bugün bu oranı yüzde 10’lara kadar çekmişken, eskiye dönmenin ne anlamı var. Eskiye dönmenin bir anlamı yok. Biz bugünlere kolay gelmedik. Rantiyeci beslemekle ülke ekonomisi kalkınmaz. Rantiyeciye gidecek parayı yatırım yapanlara, sosyal kesimlere vermek daha doğru olur. Merkez Bankası, faiz lobicilerine boyun eğmemeli ve ilk fırsatta kademeli olarak faizi düşürecek argümanlarını devreye sokmalıdır."
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