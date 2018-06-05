İSTANBUL (AA) - "Ezhel" ismini kullanan rap şarkıcısı Sercan İpekçioğlu hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirme" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) "Ezhel" adını kullanan kişinin, video paylaşım sitesi üzerinden uyuşturucu madde kullanımını özendiren yayınlar yaptığı yönünde ihbarda bulunulduğu belirtildi.

İddianamede, ihbar üzerine kolluk görevlilerice yapılan araştırmada, bir sosyal paylaşım sitesinde "Ezhel06" ismi ile yapılan bir paylaşımda, şüphelinin uyuşturucu maddelerden Hint keneviri bitkisi ile çekilmiş fotoğrafının bulunduğunun belirlendiği kaydedildi.

Şüpheli tarafından paylaşılan bu fotoğrafın 5 bin 182 kişi tarafından beğenildiği, 123 kişinin fotoğrafa yorum yaptığı aktarılan iddianamede, şüphelinin başka bir paylaşımında ise "Esrarın da etkisiyle ışık daha parlak çekilir nefesler" ifadesini kullandığı belirtildi.

İddianamede, yürütülen soruşturma kapsamına suça konu paylaşımların şüpheli Sercan İpekçioğlu tarafından yapıldığının belirlendiği kaydedilerek, alınan ifadesinde ise söz konusu hesabın kendisine ait olduğunu, Hint keneviri bitkisi ile çekilmiş olan fotoğrafını kendisinin çekip paylaştığını, paylaşımlarındaki amacının uyuşturucu madde kullanmayı özendirmek olmadığını, müzisyen olduğu için söz konusu sözleri şarkı sözü olarak yazdığını söylediği anlatıldı.