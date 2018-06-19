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Rap şarkıcısı Ezhel'in "uyuşturucuyu özendirme" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 10:32 | Son Güncelleme

"Ezhel" ismini kullanan rap şarkıcısı Sercan İpekçioğlu'nun, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirme" suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı - Mahkeme, tutuklu sanık İpekçioğlu'nun suç işleme kastıyla hareket etmediği anlaşıldığından beraatine hükmederek, tahliyesine karar verdi

İSTANBUL (AA) - "Ezhel" ismini kullanan rap şarkıcısı Sercan İpekçioğlu'nun "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirme" suçundan yargılandığı davanın ilk duruşmasında tahliyesine karar verildi.

Anadolu 44. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Sercan İpekçioğlu ile avukatları katıldı. Duruşmayı, İpekçioğlu'nun ailesi ile çok sayıda hayranı da izledi.

Kimlik tespiti yapılan sanık İpekçioğlu, bekar ve lise mezunu olduğunu, müzisyenlikle uğraştığını aylık ve gelirinin de 100 bin lira olduğunu söyledi.

Savunmasını yapan sanık İpekçioğlu, "Öncelikle fotoğrafla başlamak istiyorum. Ankara Kızılay'da bir arkadaşımın giyim mağazasına arada bir giderim. Orada otururken bahçede bitki gördüm. Hint keneviri olduğunu anladık. Söktük. O ara aklıma bu bitkiyle resim çektirmek geldi. Resim çekindim. Altına da eski bir şarkı sözü Selahattin Özdemir'in esrar perdesi adlı şarkı sözünü yazdım ve muziplik olsun diye paylaştım." diye konuştu.

"Geceler" isimli parçasında ise gecenin karanlığından, gizeminden bahsettiğini aktaran İpekçioğlu, şöyle konuştu:

"Bunu sanatsal faaliyet kapsamında Türkiye'de çekilecek olan bir diziye müzik olarak yaptım. Bu parçada uyuşturucu madde kullanmaya özendirmeye kastım yoktur. Benim 'Yarınımız Yok' diye bir parçam daha var. Burada uyuşturucunun zararlarını anlattım. Kullanıldığı takdirde ölüme neden olduğu temasını işledim. Gençleri uyuşturucuya teşvik değil, hayata bağlayıcı sözler. Suç işleme kastıyla hareket etmedim. Eserlerim tamamen benim hayal ürünümdür. Suçsuzum. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum."

İpekçioğlu'nun avukatı Fuat Ekin de iddianamede iki eylemden bahsedildiğini anlatarak, "Biri espri olsun diye paylaşılmış bir fotoğraf ve 'Geceler' isimli fantastik bir vampir hikayesinden ibarettir. İddianamede düzenlenen eylemin yaptırımı ağırdır. Sanık üzerine atılı suçu işlememiştir. Beraatine ve tahliyesine karar verilmesini talep ediyorum." şeklinde konuştu.

Son sözleri sorulan sanık İpekçioğlu, beraatini istedi.

Mahkeme, sanık İpekçioğlu'nun suç işleme kastıyla hareket etmediği anlaşıldığından beraatine karar vererek, tahliyesine hükmetti. Mahkeme hakimi Dilber Atalay, kararının ardından "Suç işleme kastıyla hareket etmediğine inandım. Sanat eseri olduğunu düşünerek beraatine karar verdim." diye konuştu.

- Geçmiş

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 23 Mayıs'ta, "Müptezel", "İmkansızım", "Şehrimin Tadı" şarkılarıyla tanınan, "Ezhel" takma adını kullanan rap şarkıcısı Sercan İpekçioğlu'nu "uyuşturucu madde kullanımını özendirme" suçunu işlediği iddiasıyla gözaltına almıştı.

İpekçioğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Sercan İpekçioğlu'nun "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirme" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

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dava Rap şarkıcısı Ezhel Sercan İpekçioğlu

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