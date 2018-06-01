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Rap şarkıcısı uyuşturucudan tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 13:31 | Son Güncelleme

İzmir'de yaptıkları rap şarkılarıyla uyuşturucu kullanımını özendirdikleri iddia edilen iki zanlıdan biri tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'de kliplerinde ve şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirici içerik kullandıkları iddiasıyla "Khontkar" ve "Young Bego" ismiyle tanınan iki rap şarkıcısının da aralarında olduğu 5 zanlı gözaltına alındı. Şarkı ve klipleri video paylaşım sitelerinde yayınlanan bir kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Khontkar ismiyle tanınan O.D. ve Young Bego olarak bilinen U.B'nin adreslerine, şarkı ve kliplerinde uyuşturucu kullanımını özendirici içerik kullandıkları gerekçesiyle operasyon düzenledi.

O.D'nin Konak ilçesindeki evinde yapılan aramalarda, içime ve satışa hazır hale getirilmiş alüminyum jelatin içerisinde 10 küçük paket esrar, uyuşturucu içiminde kullanılan aparat, 2 uyuşturucu madde öğütücü ele geçirildi.

O.D. ile beraber, evde bulunan arkadaşları M.D. ve A.Ö. de gözaltına alındı.

Young Bego takma adını kullanan U.B'nin Balçova'daki evinde yapılan aramalarda ise uyuşturucu kullanımına yarayan aparat, iki uyuşturucu madde öğütücü ve kırıntı halinde esrar ele geçirildi.

U.B. ile aynı evde bulunan B.Ç'de gözaltına alındı.

Emniyette ifade işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan U.B ile birlikte B.Ç, M.D. ve A.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Khontkar" adını kullanan O.D. ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme ve bu nitelikle yayın yapma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma ve bulundurma" suçlamasıyla tutuklandı.

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