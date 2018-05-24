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Rap şarkıcısı "uyuşturucuyu özendirme" suçundan tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 21:38 | Son Güncelleme

Rap şarkıcısı "uyuşturucuyu özendirme" suçundan tutuklandı

İSTANBUL (AA) - "Ais Ezhel" ismini kullanan rap şarkıcısı S.İ, "uyuşturucu madde kullanımını özendirme" suçundan tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Müptezel" "İmkansızım" "Şehrimin Tadı" şarkılarıyla tanınan, "Ais Ezhel" takma adını kullanan S.İ'yi, "uyuşturucu madde kullanımını özendirme" suçunu işlediği iddiasıyla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Rap tutuklama

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