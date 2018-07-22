Raşid Dostum Kabil'e döndü

KABİL (AA) - Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum, Türkiye'den ülkesine döner dönmez taraflarıyla bir araya geldi.
Dostum, başkent Kabil'deki Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcılığı Ofisi'nde düzenlenen karşılama töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'de bulunduğu müddetçe kendisine destek veren Türk halkına ve devletine teşekkür etti.
Birlik ve beraberliğin önemine değinen Dostum, kimseyle herhangi bir sorununun olmadığını söyledi.
Dostum, Afganistan'a barışın gelmesi için her türlü fedakarlığa hazır olduğunu, ve barışı desteklediğini belirtti.
Günlerdir Komutan Nizamuddin Kaysari'nin tutuklanmasına karşı protesto gösterisi yapanlara seslenen Dostum, ''Artık protestolarınızı bitirin, Kaysari'yi da serbest bıraktıracağım, bu konuda Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile görüşeceğim.'' dedi.
Dostum, terör örgütleriyle ciddi mücadeleyi sürdüreceğini kaydetti.
Dostum'u Ankara'dan Kabil'e taşıyan uçağın inişinden kısa süre sonra havaalanı civarında meydana gelen patlamada 14 kişi yaşamını yitirmiş, 60 kişinin yaralanmıştı.
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